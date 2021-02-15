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ЕС упростил процедуру одобрения вакцин от новых штаммов коронавируса
09:50 15.02.2021 |
Европейский союз утвердил ускоренную процедуру одобрения вакцин, адаптированных к мутациям коронавируса.
Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес в интервью Augsburger Allgemeine.
"Мы рассмотрели процесс совместно с Европейским агентством по лекарственным средствам. И мы решили, что вакцина, которую производитель усовершенствовал на основе предыдущей вакцины для борьбы с новыми мутациями, больше не должна проходить весь процесс утверждения. Поэтому быстрее можно будет иметь в наличии соответствующие вакцины, которые тоже будут безопасными", - сказала Кириакидес.
Фармацевтическая компания Moderna уже сообщила о разработке вакцины, адаптированной против южноафриканской мутации коронавируса.
Британско-шведская AstraZeneca также намерена адаптировать свою вакцину, чтобы она могла быть применена против этого штамма вируса.
Напомним, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что ЕС допустил ошибку, затягивая с утверждением вакцины.
Ранее она также признала, что руководство ЕС недооценило возможные проблемы с поставками вакцин в своем планировании.
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