Финансовые новости
- |
- 15.02.21
- |
- 14:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Сенат США не стал объявить импичмент Дональду Трампу
08:55 15.02.2021 |
Голосование Сената США по вопросу объявления импичмента бывшему президенту страны Дональду Трампу в субботу, 13 февраля, завершилось оправданием экс-главы государства.
За лишение Трампа президентских полномочий проголосовали 57 из 100 членов верхней палаты американского парламента. Однако для признания импичмента состоявшимся было необходимо большинство в две трети голосов, что соответствует как минимум 67 конгрессменам.
Процедура импичмента против Дональда Трампа была запущена Палатой представителей Конгресса еще в то время, когда Трамп занимал пост президента США. Однако Сенат из-за недостатка времени оказался вынужденным рассмотреть этот вопрос уже после вступления в должность нового главы государства демократа Джо Байдена, победившего на выборах .
Штурм Капитолия и обвинения Трампа в подстрекательстве к мятежу
Противники Трампа в Конгрессе, большинство из которых представляют демократов, выдвинули против экс-президентаобвинение в подстрекательстве к мятежу. Поводом для этого стала речь Трампа, с которой он обратился к своим сторонникам 6 января, в день утверждения Конгрессом официальных результатов президентских выборов. В результате толпа ворвалась в Капитолий, помешав заседанию парламентариев. При этом погибли пять человек, в том числе один полицейский.
По мнению ряда конгрессменов, речь Трампа, в которой он в очередной раз голословно заявил о том, что результаты выборов были "украдены", и призвал своих сторонников "идти на Конгресс", дополнительно раззадорила вандалов.
Реакция Трампа на оправдание в процессе об импичменте
Между тем еще до начала голосования в Сенате было понятно, что шансы на признание Дональда Трампа виновным минимальны, поскольку для этого за импичмент должен был проголосовать целый ряд его однопартийцев-республиканцев. Сам Трамп по окончании голосования по вопросу его импичмента назвал этот процесс "самой большой охотой на ведьм в истории США".
Год назад, после первой процедуры импичмента, начатой против него из-за попыток посредством давления на Украину обеспечить себе преимущество на выборах, Трампу также удалось остаться в должности президента.
Благодаря своему оправданию Трамп сохраняет право и в будущем выдвигаться на высокие государственные посты, в том числе баллотироваться на президентских выборах.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Ковид, «утки» и телевизор: Кто на самом деле виноват в падении рейтинга Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Виртуальная миссия МВФ закончилась. Закончилась ничем
|Позитив недели. Наш гранатомет «Шустер-40» будет лучше российского РГ-6
|Отработанный материал. Когда на подвале окажется «стыдящийся за Донбасс» Гиркин
|Доллар резко подорожал на межбанке 12 февраля после маневра «Ситибанка»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Илон Маск пригласил Путина побеседовать в Clubhouse. Кремль пока не ответил
|Германия, Франция и Британия призвали Иран прекратить производство металлического урана
|Марио Драги принес присягу в качестве премьера Италии
|Байден поручил директору Нацразведки США подготовить доклад по России
|ЕС упростил процедуру одобрения вакцин от новых штаммов коронавируса
|В ЕС объяснили, что планируют сертификаты вакцинации, но не паспорта
Это интересно
|Аппетит Илона Маска к биткоину хотят ограничить
|Американская авиакомпания United Airlines заказала 200 компактных электрических самолётов Archer
|На добычу биткоинов уходит больше электроэнергии, чем потребляет Аргентина
|Китай вывел на орбиту Марса космический зонд «Тяньвэнь-1»
|ОАЭ вывели межпланетный зонд на орбиту Марса
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин