США смогут вакцинировать 300 млн американцев к концу июля - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что администрация получила достаточно доз вакцины как от Moderna Inc. (SPB: MRNA), так и от Pfizer Inc. -BioNTech, чтобы сделать прививку каждому американцу к концу июля.

"Сейчас мы закупили достаточно вакцины, чтобы вакцинировать всех американцев", - сказал Байден в ходе выступления в Национальном институте здравоохранения (NIH).

Он уточнил что США, население которых составляет около 330 млн человек, в данный момент находятся на пути к получению 300 млн доз к концу июля.

Байден сообщил, что США подписали контракт еще на 200 млн доз вакцины от коронавируса.

"Сегодня во второй половине дня мы подписали окончательный контракт на 100 млн доз вакцины Moderna и 100 млн доз вакцины Pfizer", - сказал президент США.

Он также отметил, что компании наращивают темпы поставок, поэтому 100 млн доз, которые были обещаны к концу июня, теперь будут доставлены к концу мая.

В своем выступлении Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в том, что он недостаточно сделал для планирования процесса вакцинации.

"В то время как ученые сделали свою работу по открытию вакцин в рекордно короткие сроки, мой предшественник - я буду предельно откровенен - не выполнил свою работу по подготовке к масштабной задаче вакцинации сотен миллионов американцев", - сказал Байден.

По его словам, программа вакцинации, которую он унаследовал, была в "гораздо худшем состоянии", чем он ожидал.

"Потребуется время, чтобы все исправить", - заключил он.

Для вакцинации в США используются одобренные регулятором вакцины Moderna и Pfizer-BioNTech.

США занимают первое место в мире по числу заражений и смертей от коронавируса. С начала пандемии там было выявлено более 27 млн случаев COVID-19, более 474 тыс. заразившихся умерли.