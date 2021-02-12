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В KPMG, после скандала, пообещали изменить систему управления эффективностью персонала
08:41 12.02.2021 |
Financial Times пишет о продолжающемся скандале в британском подразделении KPMG - одной из четырех крупнейших консалтинговых компаний в мире.
Скандал разгорелся после того, как на онлайн-совещании с финансовыми консультантами глава KPMG UK Билл Майкл в ответ на беспокойство сотрудников по поводу условий работы в пандемию посоветовал им "перестать ныть" и "разыгрывать карту жертвы".
Впоследствии Майкл извинился перед сотрудниками, однако его высказывания дошли до комитета по вопросам этики компании, который решил провести официальное расследование. На время расследования Билла Майкла решили отстранить от работы.
К управлению компанией, как пишет FT, впервые временно привлекли двух женщин - глава отдела по работе с клиентами Мэри О'Коннор и член совета директоров KPMG UK Бина Мехта разделят между собой обязанности Майкла.
В компании также пообещали изменить непопулярную систему управления эффективностью персонала в попытке наладить отношения с сотрудниками, многие из которых признались, что шокированы событиями этой недели.
Источники FT в KPMG сомневаются, что Билл Майкл, известный своим дерзким, напористым и старомодным стилем управления, вернется в команду в качестве председателя совета директоров.
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