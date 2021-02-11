Финансовые новости
- |
- 11.02.21
- |
- 17:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Представитель Twitter подтвердил пожизненную блокировку Трампа
09:20 11.02.2021 |
Бывший президент США Дональд Трамп не получит доступ в социальную сеть Twitter, даже если он будет вновь баллотироваться в президенты страны. Об этом заявил в эфире американского телеканала CNBC в среду, 10 февраля, главный финансовый управляющий Twitter Нед Сигал.
"Наша политика работает так: если вас удаляют с платформы, то вас удаляют с платформы. Это происходит независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или действующим должностным лицом", - пояснил Сигал.
Twitter 9 января сообщил, что навсегда заблокировал аккаунт Дональда Трампа, поскольку существовал "риск дальнейшего подстрекательства к насилию". Это решение было принято "после тщательной проверки последних твитов с аккаунта @realDonaldTrump и общего контекста вокруг них", в том числе того, как они "воспринимаются и интерпретируются" за пределами самого сервиса.
Штурм Капитолия
Вскоре после речи Дональда Трампа на митинге в Вашингтоне 6 января его приверженцы прорвались к Капитолию, где на совместном заседании Сената и Палаты представителей утверждались итоги выборов. Сотни сторонников Трампа ворвались в здание Конгресса США. Заседание пришлось остановить, законодателей эвакуировали. Участники беспорядков вступили в столкновения с полицейскими, те в ответ применили слезоточивый газ. По данным полиции, в ходе беспорядков погибло пять человек.
Обращение Трампа к его сторонникам перед штурмом Капитолия и его оценку этого события в соцсетях многие расценивают как подстрекательство к насилию.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Кива и гранаты для Зеленского. Как скоро Медведчук сбежит в Москву
|Головатый вместо Тупицкого: Правда ли, что Конституционный Суд скоро заработает
|Рейтинг, да не тот. Смогут ли Кличко и Разумков встретиться во втором туре президентских выборов
|Курс доллара на межбанке взлетел из-за покупки валюты под оплату вакцин
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bellingcat связал сотрудников ФСБ, следивших за Навальным, с отравлением Кара-Мурзы
|«Это разрушит iPhone»: Apple категорически против альтернатив App Store и Apple Pay
|Представитель Twitter подтвердил пожизненную блокировку Трампа
|В Пентагоне создается рабочая группа для выработки методов противостояния Китаю – Байден
|Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – госдеп
|Протесты в Мьянме: на улицах десятки тысяч, раненая женщина в критическом состоянии
Это интересно
|Прототипы автономных автомобилей Apple вдвое увеличили тестовый пробег, но до конкурентов им всё ещё далеко
|Бывший топ-менеджер Goldman Sachs продал акции Tesla после ее инвестиций в биткоин
|Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США
|Минивэны Ford S-Max и Galaxy стали гибридами
|Jeep анонсировал электрический Wrangler
|США за пять лет создадут технологии и материалы для строительства в космосе
|Предложен новый тип оперативной памяти, который ускорит развитие искусственного интеллекта