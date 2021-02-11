Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – госдеп

США не изменили отношения к покупке Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и расценивают это вооружение как угрозу для НАТО и как нарушение Анкарой своих обязательств перед альянсом, заявил в среду представитель госдепа США Нед Прайс.

"Наша политика в отношении С-400 не изменилась: российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу для технологий НАТО, они не согласуются с обязательствами Турции в качестве союзника по НАТО", - сказал он на брифинге.

Прайс напомнил, что крупные военные сделки с Россией подпадают под действие закона CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций").

"Мы вынуждены продолжать призывать Турцию не сохранять у себя эти системы", - отметил он.

В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.

Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.

Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.

В начале февраля советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявлял, что приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО.