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Позиция США по С-400 у Турции не изменились, установки представляют угрозу – госдеп
08:35 11.02.2021 |
США не изменили отношения к покупке Турцией у России зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и расценивают это вооружение как угрозу для НАТО и как нарушение Анкарой своих обязательств перед альянсом, заявил в среду представитель госдепа США Нед Прайс.
"Наша политика в отношении С-400 не изменилась: российские С-400 несовместимы с оборудованием НАТО, они несут угрозу для технологий НАТО, они не согласуются с обязательствами Турции в качестве союзника по НАТО", - сказал он на брифинге.
Прайс напомнил, что крупные военные сделки с Россией подпадают под действие закона CAATSA ("Противодействие противникам Америки посредством санкций").
"Мы вынуждены продолжать призывать Турцию не сохранять у себя эти системы", - отметил он.
В США неоднократно выражали обеспокоенность в связи с приобретением Турцией С-400, поскольку считали, что Россия может использовать эти системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35. Кроме этого, в Пентагоне заявляли, что Турции следует вернуть ЗРС С-400 России, если Анкара хочет получить от США ракетные комплексы Patriot.
Вашингтон исключил Анкару из программы производства F-35A в июле прошлого года сразу после того, как Турция приобрела С-400.
Эрдоган ранее также заявлял, что считает проявлением неуважения планы США по введению санкций против Анкары за покупку у России систем С-400.
В начале февраля советник по национальной безопасности президента США Джейк Салливан в ходе разговора с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном заявлял, что приобретение Турцией С-400 у России подрывает сплоченность и эффективность НАТО.
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