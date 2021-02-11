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АНАЛИТИКА

Протесты в Мьянме: на улицах десятки тысяч, раненая женщина в критическом состоянии

22:46 10.02.2021 |

Мир

В Мьянме пятый день подряд продолжаются массовые акции протеста против захвата власти военными и ареста фактического лидера государства Аун Сан Су Чжи. Несмотря на запрет собираться большими группами и комендантский час, на улицы столицы Нейпьидо и крупнейших городов Янгона и Мандалая выходят десятки тысяч людей. В понедельник полиция применила против них водяные пушки, во вторник к брандспойтам добавились резиновые пули и слезоточивый газ.

Сообщалось о нескольких пострадавших, но пока никто не погиб. Тем не менее, во вторник с тяжелой травмой головы в больнице оказалась 19-летняя участница демонстраций Мья Тхве Тхве Хайинг, сейчас она находится в реанимации в критическом состоянии.

Служба Би-би-си на бирманском языке поговорила с сотрудниками больницы, где сейчас остается пострадавшая, и те подтвердили, что она получила серьезную травму головы. По данным наших источников, у других демонстрантов были травмы груди.

Врач, пожелавший остаться неизвестным, сообщил правозащитной организации Human Rights Watch, что подобные травмы могут быть свидетельством применения огнестрельного оружия: по его словам, металлическая пуля вошла в голову в районе правого уха. Врач добавил, что пациентка частично утратила мозговые функции.

Сестра пострадавшей считает, что ее шансы на выживание очень невелики. "Это ужасно, - сказала она. - У нас есть только мама, папа уже умер. Я старшая из четырех детей. Маму утешить я не могу, просто слов нет".

Достоверно неизвестно, была ли она ранена резиновой или настоящей пулей. Власти утверждают, что стрельба боевыми патронами велась только в воздух.

"Они могут застрелить одну молодую женщину, но не в состоянии отнять у людей надежду и решимость", - заявил в среду специальный докладчик ООН по Мьянме Том Эндрюс.

"Нельзя бездействовать, - заявила корреспонденту агентства Рейтер одна из лидеров протеста Эстер Зе Нав. - В ходе мирного протеста уже пролилась кровь, и ее будет еще больше, если мы позволим им захватить страну".

Путч

1 февраля мьянманские военные вывели на улицы солдат, сорвали первую сессию нового парламента, поместили гражданских руководителей страны под домашний арест, ввели чрезвычайное положение сроком на год и комендантский час с 8 вечера до 4 утра в крупных городах. Главнокомандующий армией генерал Мин Аун Хлаин заявил, что берет на себя обязанности главы государства.

Свои действия он оправдывает бездоказательными утверждениями, будто итоги парламентских выборов прошлого года, принесших победу партии "Национальная лига за демократию" во главе с Аун Сан Су Чжи, были подтасованы.

Мьянма управлялась военными режимами с 1962-го по 2011 год. В 1988 году в ходе подавления протестов были убиты около 3 тыс. человек, а в 2007-м - порядка 30.

В ночь со вторника на среду, во время объявленного военными властями комендантского часа, солдаты, выломав дверь, ворвались в штаб-квартиру "Национальной лиги за демократию" в Янгоне. Никого из сотрудников в это время на месте не было. Агентство Франс пресс распространило снимки поврежденных компьютерных серверов и разграбленного буфета.

Что еще происходит в Мьянме

По сообщению издания Myanmar Now, в штате Кайя на востоке страны около 40 полицейских устроили демонстрацию под лозунгами "Мы с народом!" и "Не желаем диктатуры!". Часть из них задержали, рассказал Би-би-си один из участников акции протеста.

Около 30 человек, предположительно, арестованы в ходе акций протеста в Мандалае.

Контролируемое военными телевидение в субботу и воскресенье ничего не говорило о протестных акциях, а теперь утверждает, что их участники нецензурно выражаются и бросают в полицейских разные предметы, от чего пострадали четыре стража порядка.

Среди участников демонстраций немало молодых людей, которые часто превращают свои выступления в театрализованные представления. В Янгоне прошел "марш принцесс" - девушек в карнавальных платьях. Другие демонстранты наряжаются в костюмы супергероев и персонажей "Гарри Поттера", или усаживаются с плакатами в руках в надувные ванны, чтобы на них обращали больше внимания.

 

Субботняя попытка военных заблокировать в стране интернет не удалась, так как граждане продолжили выкладывать в сеть снятое на телефоны видео, используя сим-карты иностранных операторов и роуминг. В воскресенье интернет опять заработал.

Совет ООН по правам человека в пятницу проведет заседание, чтобы обсудить ситуацию в Мьянме.

США, ЕС, Британия и Австралия осудили военный переворот, задержание гражданских руководителей Мьянмы и насилие в отношении демонстрантов, но единственной страной, которая ввела реальные санкции против нового режима, пока остается Новая Зеландия.

Старший преподаватель Школы восточных и африканских исследований Лондонского университета Авинаш Паливал предполагает, что эффективно изолировать военный режим не удастся, поскольку Китай, Индия, Япония и ближайшие соседи Мьянмы вряд ли присоединятся к санкциям.

Мьянма или Бирма?

Мьянма - государство в Юго-Восточной Азии с населением 54 миллиона человек, граничащее с Таиландом, Лаосом, Бангладеш, Китаем и Индией. Большинство жителей говорят на бирманском языке и исповедуют буддизм.

Страна получила независимость от Великобритании в 1948 году, и 49 лет управлялась местными военными.

В 1989 году они переименовали страну из Бирмы в Мьянму. Ряд государств, в том числе Соединенное Королевство, продолжили использовать прежнюю форму в знак непризнания военного режима, но название "Мьянма" постепенно прижилось. В 2016 году фактический лидер страны Аун Сан Су Чжи объявила оба названия равнозначными.

Более 30 лет признанным лидером борьбы за демократию в стране была дочь видного политика эпохи борьбы за независимость Аун Сан Су Чжи. Сейчас ей 75. Она провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира.

В 2011 году военные под международным давлением инициировали постепенный переход к демократии, но оставили за собой 25% мест в парламенте и контроль над силовыми ведомствами.

На всех проводившихся с того времени выборах побеждала партия Аун Сан Су Чжи.

Она не стала президентом лишь потому, что военные вписали в конституцию пункт о запрете занимать этот пост лицам, чьи родственники имеют иностранное гражданство (два сына Аун Сан Су Чжи от брака с ныне покойным мужем-англичанином - граждане Соединенного Королевства). Однако она получила специально созданную для нее должность государственного советника и рассматривалась как фактический лидер государства.

В 2017 году сепаратисты из компактно проживающего в штате Ракхайн мусульманского меньшинства рохинджа, говорящего на бенгальском языке, напали на несколько полицейских участков. Бирманская армия ответила, по мнению мирового сообщества, избыточно жестко. Около 700 тыс. рохинджа бежали в Бангладеш.

После этого международная репутация Аун Сан Су Чжи как демократа и правозащитника поблекла, но внутри страны она сохраняет большую популярность.

Сейчас Аун Сан Су Чжи и президент Вин Мьин помещены судом под домашний арест сроком на две недели. Им предъявлены обвинения, соответственно, в ввозе в страну без надлежащего таможенного оформления семи переносных раций и нарушении карантинных правил во время предвыборной кампании прошлой осенью.

Как указывают СМИ, несмотря на смехотворность обвинений, вынесение в отношении политиков обвинительного судебного решения может в дальнейшем лишить их права занимать выборные должности.

Переворот осудили ЕС, Британия и Австралия. Президент США Джо Байден пригрозил военному режиму санкциями.

Однако Китай на прошлой неделе заблокировал в Совете Безопасности ООН резолюцию с осуждением путча, а ближайшие соседи Камбоджа, Таиланд и Филиппины назвали переворот внутренним делом Мьянмы.
 

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