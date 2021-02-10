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Солнце станет ключевым источником электроэнергии в Индии к 2040 году — МЭА
11:02 10.02.2021 |
Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало большой, 250-страничный доклад «India Energy Outlook 2021» о перспективах энергетического развития Индии.
В работе рассматриваются три ключевых сценария.
Сценарий заявленной политики (STEPS) описывает развитие в соответствии с существующими политическими установками и ограничениями, и исходит из предположения, что распространение Covid-19 в значительной степени будет сдерживаться в 2021 году.
Сценарий «Видение Индии» (IVC) предполагает быстрое разрешение сегодняшнего кризиса общественного здравоохранения и более полную реализацию заявленных целей энергетической политики Индии, сопровождаемую более высокими темпами экономического роста, чем в STEPS.
В Сценарии устойчивого развития (SDS) исследуется, как Индия могла бы мобилизовать дополнительные инвестиции в чистую энергию для достижения раннего пика и быстрого последующего снижения выбросов, одновременно ускоряя прогресс в достижении ряда других целей устойчивого развития.
Кроме того, в докладе представлен дополнительный Сценарий отложенного восстановления (Delayed Recovery Scenario), в котором учтены потенциальные риски ухудшения энергетического и экономического развития Индии в случае, если пандемия затянется.
Авторы считают, что солнечная энергетика в Индии будет стремительно расти. Во всех сценариях её установленная мощность достигнет колоссальных размеров - минимум 724 ГВт в STEPS, максимум 806 ГВт в SDS. Её доля в структуре производства электроэнергии практически сравняется с долей угля к 2040 году в рамках сценариях STEPS - или даже раньше в сценарии устойчивого развития.
В настоящее время доля солнечной энергии составляет менее 4% выработки электроэнергии в Индии, а угля - около 70%. К 2040 году в сценарии STEPS доля угля снизится до 34%, а доля солнца вырастет до 31%. В сценарии IVC доля солнечной энергетики составит также 31%, а вот доля угля упадёт до 25%. Ну и в сценарии устойчивого развития доля угольной генерации падает до 5%, а солнечной возрастает до 38%.
Этот резкий поворот объясняется амбициозными политическими целями Индии в области развития ВИЭ, а также исключительной конкурентоспособностью солнечной энергии, которая переигрывает угольную генерацию даже в сочетании с аккумуляторными батареями, отмечает МЭА.
При этом в сценарии STEPS снижения выработки угольных электростанций не происходит, она даже немного вырастет к 2040 году (см. верхний график). Снижение доли угля будет обусловлено значительным ростом производства/потребления электроэнергии. А вот в других сценариях выработка угольных электростанций снизится, в SDS радикально:
На основе ВИЭ будет вырабатываться большая часть электроэнергии в стране во всех сценариях.
В докладе показано, что в Индии будет расти и атомная энергетика, и газовая генерация. В то же время и солнечная, и ветровая энергетика по отдельности будут вырабатывать больше во всех сценариях.
«Политика правительства по ускорению перехода Индии к чистой энергии может заложить основу для устойчивого процветания и большей энергетической безопасности. Как для Индии, так и для всего мира в целом, ставки вряд ли могут быть выше», - заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль. «Все пути к успешному глобальному переходу на чистую энергию проходят через Индию».
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