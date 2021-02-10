Huawei попытается доказать через суд, что она не угрожает национальной безопасности США

Китайская компания Huawei подала в суд в США, оспаривая признание её угрозой национальной безопасности. В поданномв Апелляционный суд пятого округа США заявлении содержится просьба пересмотреть прошлогоднее постановление Федеральной комиссии по связи, согласно которому Huawei представляет угрозу безопасности США. Данный иск связан со сменой власти в Соединённых Штатах.

Напомним, что администрация Дональда Трампа, предыдущего президента США, отрезала компанию Huawei от американских технологий, тем самым среди прочего лишив её возможности производить свои процессоры и закупать решения той же Qualcomm или MediaTek. Ещё США оказывали давление на союзников с целью добиться запрета на использование оборудования Huawei в других странах. В своём иске Huawei утверждает, что постановление Федеральной комиссии по связи, вынесенное в декабре, превышает полномочия организации и является «произвольным, капризным злоупотреблением полномочиями и не содержит реальных доказательств».

Тем не менее, Федеральная комиссия по связи США намерена отстаивать своё решение, принятое в прошлом году. Организация заявляет, что обладает достаточным количеством доказательств, чтобы считать Huawei реальной угрозой национальной безопасности США. Официальные лица США уже давно заявляют, что Китайские власти могут использовать телекоммуникационное оборудование Huawei для слежки, однако не предоставляют никаких убедительных доказательств этому.

Основатель Huawei Рен Чжэнфей (Ren Zhengfei) утверждает, что компания никогда не шпионила и не будет шпионить для какой-либо страны. Он выражает надежду на то, что новый президент США будет более открыт для политики, отвечающей интересам американских компаний, и надеется на телефонный звонок от Байдена. Основатель Huawei говорит, что всё ещё надеется на сотрудничество с американскими компаниями, что, по его словам, благотворно повлияет как на китайскую, так и на американскую экономику.

Стоит отметить, что администрация нового президента США до сих пор чётко не изложила свой подход к вопросу с Huawei. Было сказано, что правительство защитит страну от угроз со стороны Китая, однако никаких обещаний о продлении санкций против Huawei не прозвучало.

Администрация Трампа предъявила Huawei два обвинения, а финансовый директор компании уже два года находится под домашним арестом в Канаде. Ужесточение санкций против Huawei крайне отрицательно сказалось на смартфонном бизнесе компании и даже вынудило её продать суббренд Honor. Тем не менее, Huawei заявляет, что ей удалось повысить как прибыль, так и выручку в 2020 году.