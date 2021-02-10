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Совбез ООН не смог согласовать совместное заявление по Сирии
08:46 10.02.2021 |
Совету Безопасности (СБ) ООН не удалось согласовать совместное заявление по ситуации в Сирии, несмотря на призыв специального посланника генсека всемирной организации по этой стране Гейра Педерсена. Об этом в среду, 10 февраля, сообщило агентство AFP.
Проект заявления, внесенный на рассмотрение СБ Великобританией, был направлен на подтверждение резолюции 2254, принятой в 2015 году и касающейся "устойчивого урегулирования нынешнего кризиса в Сирии". В документе, в частности, говорилось о необходимости выработки проекта новой Конституции, а также о проведении "свободных и справедливых выборов" под наблюдением ООН.
Спецпосланник: необходимо преодолеть "нынешние разногласия"
Гейр Педерсен ранее обращался к Совбезу с призывом преодолеть "нынешние разногласия", чтобы вернуть зашедший в тупик мирный процесс в Сирии в нормальное русло.
Без "конструктивной международной дипломатии" на этом направлении едва ли возможны подвижки, заявил он 9 февраля в Женеве.
Агентство: достичь договоренностей не удалось из-за позиции РФ
По данным AFP, ссылающегося на дипломатов, достичь договоренностей по совместному заявлению не удалось, в частности, из-за возражений России.
Между тем постоянный представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский, комментируя позицию Педерсена, заявил: "Исходим из того, что порядок и модальности работы в конституционном комитете должны определяться самими сирийцами".
С марта 2011 года, когда в Сирии началась гражданская война, в стране погибли свыше 387 000 человек.
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