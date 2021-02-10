Сенат счел рассмотрение вопроса об импичменте Трампу конституционным

Члены Сената Конгресса США отклонили предположение, что слушания по вопросу об импичменте в отношении экс-президента Дональда Трампа противоречат Конституции, и постановили продолжать рассмотрение на этот счет. В поддержку данного решение во вторник, 9 февраля, проголосовали 56 законодателей, против - 44.

Хотя голосование, в основном, проходило по партийным линиям - за дальнейшее рассмотрение высказались шесть республиканцев: Бен Сасс (от штата Небраска), Билл Кэссиди (Луизиана), Лиза Мурковски (Аляска), Митт Ромни (Юта), Пэт Туми (Пенсильвания) и Сьюзан Коллинз (Мэн). На предшествовавших голосованию слушаниях подобной позиции придерживались пять сенаторов-республиканцев, однако непосредственно в день заседания к ним добавился представляющий Луизиану Кэссиди.

Среди тех, кто проголосовал против - бывший лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки). В середине января он, в частности, выступил с заявлением, в котором дал понять, что процедуру импичмента не удастся завершить до инаугурации на тот момент избранного президента Джозефа Байдена.

Обвинение: процесс опирается на неопровержимые факты

На протяжении четырех часов 9 февраля обвинители-демократы из Палаты представителей Конгресса США и адвокаты бывшего главы Белого дома выступали с доводами за и против конституционности данного процесса. "Наше дело опирается на... неопровержимые факты", - заявил, в частности, конгрессмен-демократ Джейми Раскин (штат Мэриленд), который возглавляет сторону обвинения. Он в очередной раз сослался на отсутствие в Конституции так называемого "январского исключения" (January exception), которое позволяло бы "президентам злоупотреблять властью в последние дни в этой должности". В противном случае глава государства получал бы возможность "делать все что угодно" на завершающем этапе своего срока, отметил Раскин. После этого в Сенате показали кадры с митинга в поддержку Трампа в Вашингтоне 6 января и с последовавших за этим беспорядков и штурма Конгресса США.

Адвокат Трампа: демократы действуют, исходя из партийных интересов

В свою очередь адвокат бывшего американского лидера Брюс Кастор выступил с утверждением, что в импичменте больше нет необходимости, так как Трамп был отстранен от должности "избирателями" 3 ноября 2020 года и, следовательно, "конституционная цель достигнута".

Другой защитник Дэвид Шон высказал мнение, что "так называемый судебный процесс" "расколет страну пополам", добавив, что демократы действуют, исходя из "партийной политики", а также руководствуются "ненавистью и страхом".

В течение предстоящих двух дней каждая из сторон получит до 16 часов на представление своей позиции. Первыми на слушаниях 10 февраля выступит сторона обвинения. Как ожидается, нынешний процесс будет короче первого, который растянулся на три недели. Американские СМИ прогнозируют, что он может завершиться уже на следующей неделе.

Что необходимо для вынесения импичмента

Чтобы импичмент считался вынесенным, в его поддержку должны высказаться минимум 50 демократов и независимых законодателей, а также 17 республиканцев в 100-местном Сенате. Таким образом - на данном этапе дальнейшая судьба процедуры фактически зависит от решения 11 республиканцев (принимая во внимание, что остальные шесть сочли механизм конституционным). Эксперты с учетом предварительного анализа нынешнего расклада сил в верхней палате Конгресса США ранее исходили из того, что набрать подобное число голосов едва ли удастся.

Палата представителей одобрила процедуру импичмента

Резолюция об импичменте Трампа была одобрена Палатой представителей 13 января. Вечером 25 января она была передана в Сенат.

Трамп - первый в истории президент США, в отношении которого дважды решается вопрос об импичменте. В этот раз его обвиняют в подстрекательстве к мятежу. До этого, 6 января, сторонники Дональда Трампа ворвались в Конгресс США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов президентских выборов. В результате погибли несколько человек.

Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США.