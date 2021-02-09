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Боррель готов предложить новые санкции против РФ после провального визита в Москву
23:02 09.02.2021 |
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, отчитываясь о своем визите в Москву перед депутатами Европарламента во вторник, заявил, что может предложить Евросоюзу новые санкции против России в связи с ситуацией с правами человека.
Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".
В своем выступлении Боррель жестко критиковал Россию, заявив, что она не заинтересована в улучшении отношений с ЕС, а также обвинил Москву в нежелании вести диалог о правах человека.
"Во время моего общения (с Лавровым) стало четко понятно, что с российской стороны нет намерения вести конструктивные дискуссии, когда они касаются прав человека и политических свобод", - заявил Боррель.
Он отметил, что ЕС находится "на перекрестке отношений с Россией" и что вопрос взаимоотношений с Москвой будет обсуждаться на совете министров иностранных дел ЕС в феврале, а также на Европейском совете в марте.
"Страны-члены решат, какими будут следующие шаги, но да, они могут включать санкции. И я выдвину конкретные предложения, пользуясь правом инициативы, как верховный представитель ЕС", - заявил Боррель.
Он подчеркнул, что ЕС должен предпринять решительные действия против дезинформации, кибератак и других возможных гибридных вызовов.
В то же время Боррель сказал, что несмотря на все трудности, важно "сохранить пространство для официального общения, которое в наших интересах".
"Россия остается нашим самым большим соседом. Мы должны найти способ избегать постоянных конфронтаций", - сказал Боррель.
Он добавил, что правительство России становится все более авторитарным и не проявляет терпимости к демократическому верховенству права. "Нынешняя структура власти в России, которая объединяет корыстные экономические интересы, военный и политический контроль, не оставляет возможностей для демократического верховенства права", - отметил глава дипломатии ЕС.
Накануне депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас заявил, что намерен передать президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с предложением отправить Борреля в отставку.
По результатам своей поездки в Москву глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что она была неудачной, и Россия и Европа все больше отдаляются друг от друга.
Как известно, во время визита Борреля в Москву РФ решила выслать трех европейских дипломатов.
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