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Хакеры КНДР похитили более $300 млн долларов на ядерные программы - СМИ
22:13 09.02.2021 |
Хакеры Северной Кореи украли сотни миллионов долларов для финансирования ядерных и баллистических ракетных программ своей страны.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на конфиденциальный отчет ООН.
Автором отчета является группа ООН по Северной Корее, которой поручено следить за соблюдением и эффективностью санкций, наложенных против режима Ким Чен Ына из-за ядерной и баллистической программы страны.
Частями отчета с телеканалом поделился дипломатический источник в Совете Безопасности ООН на условиях анонимности. Отчет состоит из информации, полученной от стран-членов ООН, спецслужб, средств массовой информации и беженцев из КНДР.
В документе режим лидера КНДР обвиняется в проведении "операций против финансовых учреждений и виртуальных обменных пунктов" с целью оплаты оружия и поддержания на плаву экономики Северной Кореи, которая находится в тяжелом положении.
Согласно документу, неназванная страна-член ООН заявила, что в период между 2019 годом и ноябрем 2020 года хакеры выкрали виртуальные активы на сумму 316,4 миллиона долларов.
В отчете также утверждалось, что Северная Корея "производила материал, который расщепляется, обслуживала ядерные объекты и модернизировала инфраструктуру баллистических ракет", продолжая при этом "искать материалы и технологии для этих программ за рубежом".
Следователи ООН заявили, что одна неназванная страна оценила как "очень вероятное", что Северная Корея может установить ядерное устройство на баллистическую ракету любой дальности, но все еще не ясно, смогут ли эти ракеты успешно повторно войти в атмосферу Земли.
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