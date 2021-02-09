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Второй импичмент Трампу: в чем обвиняют экс-президента США?
08:28 09.02.2021 |
Вопрос об импичменте Дональду Трампу Сенат США рассмотрит 9 февраля. Это первый случай в истории страны, когда такая процедура проводится против одного и того же президента повторно. Также впервые с угрозой лишения полномочий столкнулся политик, который и так больше не является главой государства. DW попросила экспертов оценить шансы на то, что запущенная Палатой представителей процедура на этот раз приведет к осуждению Трампа.
Штурм Капитолия
Совместное заседание обеих палат Конгресса США 6 января должно было стать простой формальностью для окончательного утверждения результатов выборов главы государства, согласно которым 46-м президентом страны становился демократ Джо Байден.
Обычно эта процедура проходит без каких-либо осложнений, но на этот раз все было иначе. Толпа разъяренных сторонников Дональда Трампа, еще находившегося на посту президента США, ворвалась в Капитолий , грубо прервав заседание парламентариев. При этом сам Трамп дополнительно раззадорил вандалов, в очередной раз голословно заявив о том, что выборы были сфальсифицированы, и призвав тысячи вышедших на улицы людей "идти на Конгресс".
Поклонники Трампа восприняли этот призыв буквально и устроили настоящий штурм здания, в котором бьется сердце американской демократии. В результате погибли пять человек, в том числе один полицейский. После этого против Дональда Трампа в Палате представителей было выдвинуто обвинение в подстрекательстве к мятежу.
Первый импичмент Трампу
Год назад, после первой процедуры импичмента, начатой против него из-за попыток посредством давления на Украину обеспечить себе преимущество на выборах, Трампу удалось остаться в должности президента. И вот теперь он снова столкнулся с угрозой осуждения по той же статье - хотя он уже и не является действующим главой государства.
Процедура импичмента была запущена в Палате представителей еще в то время, когда Трамп занимал пост президента США. Однако Сенат из-за недостатка времени оказался вынужденным рассмотреть этот вопрос уже после вступления в должность главы государства победившего на выборах Байдена. Это обстоятельство, как и многие другие, связанные с личностью Трампа, дополнительно накаляет страсти вокруг процедуры импичмента американских избирателей как из демократического, так и из республиканского лагеря.
Зачем лишать должности бывшего президента?
Сенатор-республиканец из Пенсильвании Даг Мастриано - еще до штурма здания Конгресса толпой - был в числе сторонников Трампа, устроивших марш в направлении Капитолия . Идею объявить импичмент экс-президенту он считает "ужасной" и напоминает о том, что во всей истории страны подобный процесс проходил всего четыре раза, причем два из них - за последние 13 месяцев.
"Это не поможет сплотить нацию", - подчеркивает Мастриано в интервью DW. По его мнению, Джо Байдену следует прекратить процедуру импичмента против своего бывшего соперника на выборах, ведь она "имеет чисто символический характер, поскольку Трамп уже и так покинул должность президента".
В свою очередь, Майкл Корнфилд - эксперт по политическому менеджменту Университета имени Джорджа Вашингтона в столице США - считает, что демократы задействуют все рычаги, чтобы публично привлечь Трампа к ответственности. Штурм Капитолия ученый называет "небывалым, шокирующим нападением на демократию". "Демократам важно, чтобы республиканские сенаторы официально высказали свою позицию по этому вопросу", - отмечает Корнфилд.
Каковы шансы на то, что Трампу объявят импичмент?
Поскольку у демократов в Сенате имеется только минимальное численное преимущество, шансы на то, что Трамп действительно проиграет процесс, невелики. Ведь для объявления импичмента необходимо большинство в две трети голосов, которое невозможно получить без широкой поддержки со стороны республиканцев.
Однако демократы преследуют в этом процессе еще одну важную цель, а именно - лишить Трампа права вновь занимать высокие государственные посты. Для принятия такого решения будет достаточно простого большинства голосов в Сенате. Но само голосование по этому вопросу станет возможным только в случае объявления Трампу импичмента, для чего, как уже было сказано, необходимо две трети голосов сенаторов.
Поэтому демократы делают ставку на то, что от Дональда Трампа устали и многие его соратники по партии, которые будут готовы поддержать импичмент уже ради того, чтобы предотвратить его политический камбэк на следующих выборах.
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