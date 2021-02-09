Китайский регулятор ужесточил антимонопольные правила

Государственное управление рыночного регулирования (SAMR) Китая опубликовало новые антимонопольные правила. Они нацелены на регулирование деятельности интернет-платформ путём ужесточения действующих ограничений, с которыми сталкиваются китайские технологические гиганты.

Новые правила закрепляют выпущенный в ноябре прошлого года законопроект и разъясняют некоторые монополистические практики, которые в дальнейшем регулятор намерен пресекать. Ожидается, что новые правила окажут давление на крупнейшие интернет-платформы Китая, в том числе сайты электронной коммерции Taobao и Tmall, а также платёжные сервисы Alipay и WeChat Pay.

Опубликованные на сайте SAMR правила запрещают компаниям разные типы поведения, в том числе принуждение продавцов к выбору только одной платформы для сотрудничества, что является давней практикой на рынке страны. Кроме того, технологические гиганты больше не смогут устанавливать фиксированные цены, ограничивать распространение технологий и использовать алгоритмы для манипулирования рынком.

В SAMR считают, что такой подход поможет «остановить монополистическое поведение в платформенной экономике и защитит честную конкуренцию на рынке». Стоит отметить, что за последние месяцы власти Китая существенно ужесточили правила регулирования деятельности своих технологических компаний. Одним из результатов этого стало антимонопольное расследование в отношении Alibaba Group, которое было начато в декабре прошлого года. Регулятор и ранее предупреждал Alibaba о необходимости отказа от целого ряда практик, в том числе принуждения продавцов к подписанию эксклюзивных договоров сотрудничества.