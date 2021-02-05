Макрон призвал к диалогу с Россией, сохраняя твердость по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон возобновил свой призыв к диалогу с Россией, одновременно призвав занимать твердую позицию в отношении Украины и дела Навального.

Об этом Макрон сказал во время сессии вопросов и ответов, организованной аналитическим центром "Атлантический совет" 4 февраля, сообщает "Европейская правда".

"Я считаю, что это огромная ошибка даже для сегодняшней стабильности в России... И я очень жалею и осуждаю это решение", - заявил Макрон, говоря о заключении российского оппозиционера.

"При этом, очевидно, у нас также есть украинская ситуация с обоснованными санкциями и процесс, который был разработан в Минске и в нормандском формате. И здесь, в Париже, 19 декабря мы добились небольшого прогресса. И мы прилагаем все усилия, чтобы получить больше прогресса. Но в таком контексте, почему я действительно решил восстановить некоторые дискуссии с Россией? я выступаю за постоянный диалог", - заявил президент Франции.

Макрон сказал, что Россия - часть Европы с географической и исторической точки зрения, поэтому очень важно, что бы ни случилось, "включить Россию в эту большую часть мира".

Он добавил, что "история президента Путина и многих лидеров вполне европейская": "Они имеют общие ценности, историю, литературу, культуру, мышление. И мы должны это учесть".

Без переговоров с Россией, считает французский президент, мир в Европе невозможен.

"Невозможно иметь мир и стабильность в Европе, особенно у наших границ сегодня, если вы не в состоянии вести переговоры с Россией. И по разным причинам, в основном из-за агрессивности России и расширения НАТО, мы создали ситуацию, когда мы максимально отодвинули наши границы на востоке, но нам не удалось уменьшить конфликтность и угрозу на этой границе", - сказал французский президент.

В то же время Макрон считает, что в критических ситуациях, как, например, в отношении Украины и Навального, ЕС должен занимать твердую позицию в отношении России.

"Если мы хотим восстановить взаимодействие, мы должны восстановить диалог с Россией. Вы спросили о примерах, где остановился любой диалог и мы застряли в определенных критических ситуациях, таких как Украина и Навальный, которые очень важны, и здесь мы должны быть твердыми с полной солидарностью. Но вне этих пунктов нам нужен всесторонний диалог ", - резюмировал Макрона.