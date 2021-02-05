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В Великобритании отозвали лицензию у китайского телеканала
09:52 05.02.2021 |
Британский регулятор в области медиа и телекоммуникаций Ofcom отозвал в четверг, 4 февраля, лицензию у китайского новостного спутникового телеканала CGTN, вещающего на английском языке.
Ofcom пришел к выводу, что редакционная политика канала контролировалась не медиагруппой, которой принадлежал канал, а Коммунистической партией Китая. Таким образом канал нарушил правила лицензии, не дающей права передавать контроль за редакционной политикой другой, не заявленной в лицензии, компании.
Ofcom сообщил, что дал каналу достаточно времени, чтобы перестроить его работу согласно британским законам. Решение об отзыве лицензии было принято после "тщательного взвешивания". Кроме того, регулятор сообщил, что в скором времени завершит расследование о возможном нарушении каналом журналистских принципов.
Издание The Telegraph сообщило, что за последние годы британские спецслужбы раскрыли трех предполагаемых китайских шпионов, работавших под прикрытием сотрудников прессы. Эти люди были вынуждены покинуть Великобританию.
Конфликт Ofcom и RT
В июле 2019 года британский регулятор оштрафовал российский телеканал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов (223 тыс. евро) "за серьезное несоблюдение правил вещания" и предписал каналу обнародовать выводы Ofcom в прямом эфире.
В результате расследования регулятор пришел к выводу, что канал RT "не смог сохранить должную беспристрастность" в семи информационных программах и выпусках, посвященных актуальным событиям и вышедших в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Как уточнили в Ofcom, речь в передачах шла, главным образом, о вызывающих полемику политических темах и о текущей государственной политике, а именно - "о реакции правительства Великобритании на события в Солсбери (отравление Сергея Скрипаля. - Ред.) и на конфликт в Сирии".
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