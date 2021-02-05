Дания утвердила строительство «энергетического острова» за $34 млрд в Северном море

Дания в четверг одобрила план строительства искусственного острова в Северном море, который будет производить и накапливать достаточно зеленой энергии для удовлетворения потребностей в электроэнергии 3 миллионов европейских домохозяйств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Остров на начальном этапе будет иметь размер с 18 футбольных полей. Он будет связан с сотнями морских ветряных турбин и будет поставлять электроэнергию для домашних хозяйств и "зеленый" водород для судоходства, авиации, промышленности и транспорта.

"Это действительно великий момент для Дании и для глобального" зеленого "перехода", - сказал на брифинге министр энергетики Дэн Йоргенсен.

"Остров должен внести большой вклад в реализацию огромного потенциала европейской морской ветроэнергетики", - сказал он.

Построение "энергетического острова" является важной частью обязательства Дании сократить выбросы парниковых газов на 70% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года. Это один из самых амбициозных планов в мире.

Дания, скандинавская страна с благоприятным ветреным климатом, была пионером в сфере ветроэнергетики, построив первую в мире морскую ветряную электростанцию ​​почти 30 лет назад.

Искусственный остров будет расположен в 80 км от западного побережья Дании и будет стоить около 210 млрд датских крон (33,87 миллиарда долларов). Он будет введен в эксплуатацию примерно в 2033 году.

Дания также планирует построить энергетический остров в Балтийском море.