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Компания Johnson & Johnson подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей вакцины от COVID-19
09:42 05.02.2021 |
Компания Johnson & Johnson в четверг подала заявку на получение разрешения на экстренное использование своей однодозовой вакцины против COVID-19.
"Компания Johnson & Johnson объявляет, что Janssen Biotech Inc. (часть компании - ИФ) подала заявку в Управление по санитарному надзору за пищевыми продуктами и медикаментами (FDA) с просьбой предоставить разрешение на экстренное использование (EUA) своей однодозовой вакцины Janssen COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
Компания "ожидает, что продукт будет доступен для отправки сразу после авторизации".
В отличие от Pfizer и Moderna вакцина от Johnson & Johnson требует однократного введения.
Также вакцина компании Johnson & Johnson имеет преимущества при транспортировке в сравнении с другими. Она остается стабильной на протяжении двух лет при хранении в условиях минус 20 градусов по Цельсию и как минимум три месяца при температуре 2-8 градусов по Цельсию.
Согласно промежуточным результатам третьей фазы испытаний вакцины в США и в семи других странах, однодозовая вакцина показала эффективность в 66% в "предотвращении умеренного и тяжелого заболевания COVID-19". В предотвращении "более тяжелых симптомов" вакцина эффективна на 85%.
При этом показатель эффективности вакцины в каждой стране был разным. Лучше всего препарат сработал в США - там он показал 72% эффективности в предотвращении умеренного и тяжелого заболевания, а в Южной Африке данный показатель составил всего 57%. Предполагается, что причиной тому является обнаруженный в стране более заразный штамм вируса.
Johnson & Johnson планирует поставить 100 млн доз вакцины в США к июню. Некоторые из доз будут готовы к отправке как только компания получит разрешение на использование препарата.
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