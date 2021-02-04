Энергетика США избавится от угля к 2033 году, согласно прогнозу

Минувшая осень показала, что в США всё очень непросто куда ни глянь. Вновь избранный президент и будущие члены его команды со всей возможной энергией намерены воплотить в жизнь много интересного, но и неоднозначного. Например, команда Байдена намерена форсировать переход США к зелёной энергетике. При этом страна сидит на нефти, угле и газе, что даёт миллионы рабочих мест и поступления в бюджет. И отказ от этого требует тщательного анализа.

Как раз на днях с анализом ситуации выступил известный американский финансовый конгломерат Morgan Stanley. По мнению аналитиков Morgan Stanley, уже в ближайшие годы уголь в США будет в основном заменен возобновляемыми источниками энергии. Аналитики ожидают, что к 2030 году в энергетике США доля возобновляемой энергии достигнет 39 %, и 55 % к 2035 году. Тем самым уголь из системы электрогенерации в США начисто исчезнет к 2033 году или примерно через 12 лет.

Интересно, что использовать уголь на электростанциях запрещают законы многих штатов, точнее - там ужесточают правила, стимулируя снижение углеродного следа генерирующих мощностей. При этом, как отмечают в Управлении энергетической информации США, доля угля в производстве электроэнергии вырастет с 20 % в 2020 году до 22 % в 2021 году и до 24 % в 2022 году. Но в этой аномалии виновен неожиданный рост цен на природный газ, стоимость которого в 2021 году обещает вырасти на 48 %. Аналитики из Morgan Stanley предлагают закрыть на эту аномалию глаза и не считать тенденцией. Стремление к чистой энергии превыше всего.

Судя по всему, федеральные власти с восторгом встретят аналитику Morgan Stanley. Пару дней назад на должность Министра энергетики США Сенатом выбрана бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм (Jennifer Granholm). Как ранее сообщал Reuters, «Грэнхолм хочет ориентировать департамент, чтобы помочь Соединённым Штатам конкурировать с Китаем в области электромобилей и экологически чистых технологий, таких как современные батареи, солнечная и ветровая энергия».

Ряд сенаторов, особенно из угольных районов США, встретили кандидатуру Грэнхолм в штыки. Например, сенатор от Вайоминга - Джон Баррассо (John Barrasso) -заявил: «Я не могу поддерживать программу администрации Байдена, которая лишает моих избирателей работы и убивает экономику сообществ, в которых они живут». Похоже, ближайшие четыре года для граждан Америки будут насыщены интересными событиями. И, кстати, мы верим в науку, но зиму голосованием в Сенате не отменить. По крайней мере, не в этом тысячелетии.