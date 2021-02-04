Финансовые новости
- |
- 04.02.21
- |
- 23:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Энергетика США избавится от угля к 2033 году, согласно прогнозу
23:14 04.02.2021 |
Минувшая осень показала, что в США всё очень непросто куда ни глянь. Вновь избранный президент и будущие члены его команды со всей возможной энергией намерены воплотить в жизнь много интересного, но и неоднозначного. Например, команда Байдена намерена форсировать переход США к зелёной энергетике. При этом страна сидит на нефти, угле и газе, что даёт миллионы рабочих мест и поступления в бюджет. И отказ от этого требует тщательного анализа.
Как раз на днях с анализом ситуации выступил известный американский финансовый конгломерат Morgan Stanley. По мнению аналитиков Morgan Stanley, уже в ближайшие годы уголь в США будет в основном заменен возобновляемыми источниками энергии. Аналитики ожидают, что к 2030 году в энергетике США доля возобновляемой энергии достигнет 39 %, и 55 % к 2035 году. Тем самым уголь из системы электрогенерации в США начисто исчезнет к 2033 году или примерно через 12 лет.
Интересно, что использовать уголь на электростанциях запрещают законы многих штатов, точнее - там ужесточают правила, стимулируя снижение углеродного следа генерирующих мощностей. При этом, как отмечают в Управлении энергетической информации США, доля угля в производстве электроэнергии вырастет с 20 % в 2020 году до 22 % в 2021 году и до 24 % в 2022 году. Но в этой аномалии виновен неожиданный рост цен на природный газ, стоимость которого в 2021 году обещает вырасти на 48 %. Аналитики из Morgan Stanley предлагают закрыть на эту аномалию глаза и не считать тенденцией. Стремление к чистой энергии превыше всего.
Судя по всему, федеральные власти с восторгом встретят аналитику Morgan Stanley. Пару дней назад на должность Министра энергетики США Сенатом выбрана бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм (Jennifer Granholm). Как ранее сообщал Reuters, «Грэнхолм хочет ориентировать департамент, чтобы помочь Соединённым Штатам конкурировать с Китаем в области электромобилей и экологически чистых технологий, таких как современные батареи, солнечная и ветровая энергия».
Ряд сенаторов, особенно из угольных районов США, встретили кандидатуру Грэнхолм в штыки. Например, сенатор от Вайоминга - Джон Баррассо (John Barrasso) -заявил: «Я не могу поддерживать программу администрации Байдена, которая лишает моих избирателей работы и убивает экономику сообществ, в которых они живут». Похоже, ближайшие четыре года для граждан Америки будут насыщены интересными событиями. И, кстати, мы верим в науку, но зиму голосованием в Сенате не отменить. По крайней мере, не в этом тысячелетии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|«Черти» и «зеленый фашизм». Когда Бойко выгонит Медведчука из ОПЗЖ
|Выход из кадра. Зачем Зеленскому санкции против «каналов Медведчука» и чего ждать дальше
|Война между военными ведомствами: Кто должен навести порядок в украинской армии и оборонке
|Курс доллара на межбанке провалился ниже 28,0 грн/$
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Энергетика США избавится от угля к 2033 году, согласно прогнозу
|США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом
|Впервые в Европе дипломата из Ирана посадили за терроризм: отсидит 20 лет
|В Молдове достигли согласия о досрочных выборах
|В Германии власти выделяют миллиарды на помощь экономике
|Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о «санкциях Навального»
Это интересно
|Mercedes-Benz может выпустить модель меньше A-Class
|Google отказалась от разработки эксклюзивных игр для сервиса Stadia
|Xiaomi подала в суд на Пентагон из-за внесения в «черный» список
|Илон Маск теперь контролирует четверть всех активных спутников на орбите
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию