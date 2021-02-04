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Впервые в Европе дипломата из Ирана посадили за терроризм: отсидит 20 лет
18:59 04.02.2021 |
В Европе впервые состоялся суд над иранским дипломатом по обвинению в терроризме - обвиняемый Ассадола Ассади был приговорен в Бельгии к 20 годам тюремного заключения.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Бельгийская прокуратура обвинила дипломата Ассадолу Ассади и трех других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже в 2018 году.
"Этот приговор показывает две вещи: дипломат не имеет иммунитета за преступные действия ... и ответственность иранского государства за то, что могло стать кровавой бойней", - заявил бельгийский адвокат со стороны обвинения Жорж-Анри Ботье журналистам в здании суда в Антверпене.
Трое других иранцев были осуждены как соучастники на 15, 17 и 18 лет заключения соответственно.
Журналистов и представителей общественности не пустили в зал суда, который усиленно охранялся полицией и бронетехникой, над зданием кружили вертолеты полиции.
Ассади был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.
Тегеран неоднократно отвергал обвинения, называя их ложными. Иран считает NCRI террористической группой.
Ассади был арестован во время отпуска в Германии и передан Бельгии, где были арестованы двое его предполагаемых сообщников с пол килограммами взрывчатого вещества TATP и взрывателем.
Согласно документам, бельгийские власти считают, что Ассади доставил взрывчатку из Тегерана в Вену коммерческим рейсом.
Франция заявила, что за сговором стоит Министерство разведки Ирана, и выслала иранского дипломата. ЕС заморозил активы иранской разведки и официальных лиц.
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