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США приостановили вывод войск из Германии, инициированный Трампом
19:01 04.02.2021 |
Планы по выводу тысяч американских войск из Германии, инициированные администрацией Трампа, приостановлены, поскольку команда президента Джо Байдена пересматривает это решение.
Об этом заявил командующий войсками США в Европе генерал Тод Уолтерс, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
Уолтерс сказал, что новый министр обороны Ллойд Остин "находится в процессе проведения очень и очень тщательной проверки" плана.
"Предварительное планирование, которое продолжалось по предварительной инициативе, было приостановлено, чтобы наш министр обороны и эта администрация могли провести тщательный анализ всего, что произошло до момента, когда госсекретарь (министр обороны. - Ред.) Остин вступил в должность", - сказал Фостер.
Он добавил, что не знает, какое решение администрация Байдена примет относительно будущей численности войск в Европе. "Что я скажу на данный момент, так это то, что все варианты отложены и все они будут пересмотрены", - добавил Фостер.
План администрации Трампа, обнародованный прошлым летом, предусматривал вывод 12 000 военнослужащих из Германии, что составляет около трети военного присутствия США в этой стране.
Примерно половина этих войск должна была вернуться домой, а другая половина - отправиться в другие европейские страны. Высшие должностные лица Пентагона в то время заявили, что такой подход, который включал развертывание дополнительных сил вместо войск, постоянно дислоцированных за рубежом, усилит сдерживания против России.
Бывшая администрация также пыталась переместить штаб-квартиру Африканского командования США из Штутгарта, хотя так и не выбрала новое местоположение.
План вывода был крайне непопулярен как среди ведущих демократов, так и среди республиканцев на Капитолийском холме, которые утверждали, что сокращение войск в Германии придаст смелости России.
Законодатели уже заблокировали вывод войск в ежегодном законе об оборонной политике, который в январе стал законом, несмотря на вето Трампа.
Окончательный закон о расходах на национальную оборону запрещает Пентагону сокращать силы США в Германии ниже 34 500 человек до тех пор, пока он не предоставит Конгрессу подробный анализ того, как этот шаг повлияет на ситуацию с безопасностью в Европе.
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