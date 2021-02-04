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В Германии власти выделяют миллиарды на помощь экономике
09:57 04.02.2021 |
Правящая в Германии "большая коалиция", состоящая из блока ХДС/ХСС и социал-демократов, в ночь на четверг, 4 февраля, объявила о том, что ей удалось договориться о новом масштабном пакете помощи пострадавшей от пандемии немецкой экономике.
Сопредседатели СДПГ Заскиа Эскен (Saskia Esken) и Норберт Вальтер-Борьянс (Norbert Walter-Borjans) оценили его размер в по меньшей мере 7,5 миллиарда евро. От партии ХДС в переговорах впервые принимал участие ее новый председатель Армин Лашет (Armin Laschet).
"Коалиция до самого конца демонстрирует свою способность к действиям", - прокомментировал результаты переговоров глава фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус (Ralph Brinkhaus). Он высоко оценил работу Лашета, который до этого возглавлял Северный Рейн - Вестфалию. Лашет "отлично вписался" в переговоры и "как будто был здесь всегда", заметил Бринкхаус.
Пакет помощи предусматривает разовые выплаты по 150 евро получающим социальную помощь и родителям за каждого из детей. Гастрономическому бизнесу продлят налоговые льготы, дополнительный миллиард евро выделят на помощь культуре, пострадавший от пандемии бизнес также получит налоговые послабления.
Падение ВВП на 5 процентов
ВВП Германии снизился в 2020 году, по предварительным данным, на 5%, сообщило 14 января Федеральное статистическое ведомство ФРГ (Destatis) и напомнило, что в 2009 году, во время финансово-экономического кризиса, падение составило 5,7%. В прошедшие месяцы многие прогнозировали и опасались, что итоги года будут значительно хуже. "В международном сравнении немецкая экономика прошла кризис 2020 года, похоже, существенно лучше, чем большинство других европейских стран", - подчеркнул в ходе пресс-конференции, состоявшейся онлайн, глава ведомства Георг Тиль (Georg Thiel).
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