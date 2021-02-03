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США впервые разместят стратегические бомбардировщики в Норвегии
17:00 03.02.2021 |
В Норвегию впервые прибыли военные США для развертывания сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков В-1В Lancer.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении командования американских вооруженных сил в Европе.
"Впервые в Норвегии более 200 военнослужащих ВВС США из экспедиционной эскадрильи бомбардировщиков B-1 Lancer прибудут для поддержки будущих миссий Целевой группы бомбардировщиков (BTF) с авиабазы Эрланд, Норвегия. Военнослужащие будут частью передовой группы для выполнения запланированных миссий в ближайшие недели, которые будут выполняться в течение ограниченного времени", - говорится в сообщении.
Подготовка персонала ВВС США будет включать множество областей, начиная от операций на Крайнем Севере и заканчивая улучшением взаимодействия с союзниками и партнерами.
В январе СМИ сообщали, что на норвежскую авиабазу планируется перебросить оперативную группу в составе четырех стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Ожидается, что это произойдет в период с 7 по 20 февраля.
Сейчас на этой авиабазе базируются эскадрилья истребителей F-35A Lightning II ВВС Норвегии и подразделение вертолетов.
ВВС США в прошлом году обнародовали новую арктическую оборонительную стратегию, направленную на усиление своего присутствия в регионе и противодействие угрозам со стороны России и Китая.
Последние миссии были или организованы из Великобритании, где бомбардировщики обычно размещаются во время учений в Европе, или они осуществляли беспосадочные перелеты между США и Северным регионом.
В разгар холодной войны стратегические бомбардировщики часто пересекали регион. Бомбардировщики, такие как B-52 и F-111, базировались в Великобритании, но им не было разрешено использовать норвежские авиационные базы даже для учений, поскольку правительство в Осло запретило союзным самолетам, способным к ядерным операциям, использовать свою территорию.
Ранее бомбардировщики B-1 могли нести ядерное оружие, но с середины 1990-х годов их модернизировали исключительно для обычных миссий.
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