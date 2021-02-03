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Шотландия будет отправлять на карантин всех иностранных путешественников
09:54 03.02.2021 |
Шотландия усилит коронавирусные требования к зарубежным путешественников, но надеется начать ослабление своего локдауна в начале марта.
Об этом во вторник заявила глава шотландского правительства Никола Стерджен, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
По словам Стерджен, все, кто прибывает в Шотландию из-за границы, должны будут изолироваться на карантин, независимо от того, откуда они прибыли.
"Сегодня я могу подтвердить, что мы намерены ввести требование управляемого карантина для всех, кто прибывает непосредственно в Шотландию, независимо от того, из какой страны они приехали", - сказала она шотландскому парламенту.
Шотландия попросит правительство Британии применить аналогичный подход, чтобы минимизировать риск попадания людей с COVID-19 в Шотландию из Англии и других частей Соединенного Королевства.
Стерджен также заявила, что надеется на постепенное, поэтапное возвращение детей в школы с 22 февраля и возможную постепенную отмену требований изоляции с начала марта.
В середине января Шотландия продолжила локдаун до середины февраля и оставила большинство школьников на дистанционном обучении.
На всей материковой Шотландии вместе с Западными островами действуют жесткие ограничения четвертого уровня. Это означает, что люди могут покидать дом только с важной целью.
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