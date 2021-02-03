Финансовые новости
- |
- 03.02.21
- |
- 12:15
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кипр не будет возвращаться к спорной программе «золотых паспортов»
09:22 03.02.2021 |
Президент Кипра Никос Анастасиадес заявил, что противоречивая программа гражданства в обмен на инвестиции, отменена Кипром в конце 2020 года, имела недостатки и не будет заменена.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ekathimerini.
Кипр заработал более 9 миллиардов евро от схемы выдачи паспортов иностранным инвесторам между 2013 и 2019 годами, но программу закрыли после сообщений о злоупотреблениях.
Критики характеризовали ее как непрозрачную и сопровождаемую отмыванием денег. Эта схема была популярной среди россиян, украинцев, а с недавних пор и среди китайцев и камбоджийцев.
Более 3000 человек воспользовались этой программой.
Бывший спикер парламента Кипра подал в отставку в октябре после того, как сеть "Аль-Джазира" секретно сняла его и других людей, которые якобы предлагали помочь человеку с судимостью получить паспорт.
На прошлой неделе Анастасиадес объявил о пакете мер по борьбе с коррупцией.
"Программа имела нерациональное продвижение, создававшее впечатление, что Кипр продает свои паспорта", - сказал он. Продвижение программы включало выставочные стенды, рекламу на багажных тележках в аэропортах или брошюры в форме паспорта.
Президент Кипра отметил, что замену программе искать не будут.
"Другие стимулы будут предложены для инвестиций, но не с гражданством", - сказал он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Операция «Преемник» по-украински. Станет ли Разумков заменой Зеленскому
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский ввел санкции против нардепа Козака и заблокировал деятельность телеканалов 112, Newsone и ZIK
|Новая коалиция: Почему у Тимошенко со «слугами» все может закончиться как с «Партией регионов»
|Разочарование Запада: Почему Кулебе пришлось оправдывать Зеленского
|Виталий Портников: Зеленскому будет недостаточно «сделать вид»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Шотландия будет отправлять на карантин всех иностранных путешественников
|Французам позволят обедать на рабочем месте, чтобы снизить риск заражения COVID-19
|Новое правительство Италии поручат сформировать бывшему главе ЕЦБ Марио Драги
|Кипр не будет возвращаться к спорной программе «золотых паспортов»
|В Евросоюзе ужесточили правила въезда в Шенгенскую зону из-за коронавируса
|Эрдоган вновь заговорил об изменении Конституции Турции
Это интересно
|Ford и Google будут вместе создавать подключённые к Сети автомобили
|SpaceX и миллиардер Джаред Айзекман объявили о первой «полностью гражданской» миссии в космос
|Brabus прокачал Mercedes-AMG A 45, сохранив трехлетнюю гарантию
|General Motors перестанет выпускать автомобили на бензине и дизеле
|Netflix тестирует функцию для любителей засыпать за просмотром фильмов
|Илон Маск рассказал, когда появится Tesla Roadster
|В Google Картах для Android появился режим разделённого экрана для удобного просмотра улиц