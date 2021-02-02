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Эрдоган вновь заговорил об изменении Конституции Турции
17:23 02.02.2021 |
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости вновь обсудить внесение изменений в Конституцию.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.
"Если правящая партия Турции "Справедливость и развитие" (АК) достигнет консенсуса со своим партнером "Народным альянсом", тогда возможны действия по разработке новой конституции на ближайший период", - заявил Эрдоган.
Последний раз изменения в Конституцию Турции вносились в апреле 2017 года в результате референдума.
Тогда было внесено 18 поправок, в частности, упразднена должность премьер-министра и увеличено количество депутатов парламента.
Президент получил право назначать министров, а также представлять бюджет на рассмотрение парламента, выдвигать кандидатуры судей высших судов, распускать парламент и вводить в стране чрезвычайное положение. Указы президента получили статус законов.
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