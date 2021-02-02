В Стокгольме начнут штрафовать за брошенные на тротуаре электросамокаты

Стокгольм введет штрафы против компаний-прокатов электросамокатов, если арендованный транспорт будут оставлять в неположенном месте.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.

В последние годы во многих городах Швеции начали работать сервисы проката электросамокатов, которые можно использовать с помощью приложений. В то же время, возникли проблемы с тем, что люди после поездки оставляют их прямо посреди тротуара, создавая неудобства для других.

Власти Стокгольма решили ввести штрафы в размере 250 крон - примерно 30 евро - в отношении компаний-владельцев сервиса за каждый самокат, который муниципальным службам придется убрать с дороги.

"Мы хотим, чтобы электросамокаты упрощали передвижения по улицам Стокгольма, но сейчас это часто создает противоположный эффект. Не должно быть такого, что люди боятся споткнуться о самокат по дороге в супермаркет", - заявил Даниэль Хеллден, представитель мэрии, ответственный за транспортные вопросы.

Один из сервисов проката под названием Voi со своей стороны уже анонсировал более жесткую политику, обещая штрафы клиентам за парковку самокатов в неположенном месте - пока в формате пилотного проекта.

Чтобы предотвращать сами ситуации, когда доходит до штрафа, пользователей теперь просят после завершения поездки отправить фото запаркованного самоката.