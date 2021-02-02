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В Стокгольме начнут штрафовать за брошенные на тротуаре электросамокаты
16:01 02.02.2021 |
Стокгольм введет штрафы против компаний-прокатов электросамокатов, если арендованный транспорт будут оставлять в неположенном месте.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Local.
В последние годы во многих городах Швеции начали работать сервисы проката электросамокатов, которые можно использовать с помощью приложений. В то же время, возникли проблемы с тем, что люди после поездки оставляют их прямо посреди тротуара, создавая неудобства для других.
Власти Стокгольма решили ввести штрафы в размере 250 крон - примерно 30 евро - в отношении компаний-владельцев сервиса за каждый самокат, который муниципальным службам придется убрать с дороги.
"Мы хотим, чтобы электросамокаты упрощали передвижения по улицам Стокгольма, но сейчас это часто создает противоположный эффект. Не должно быть такого, что люди боятся споткнуться о самокат по дороге в супермаркет", - заявил Даниэль Хеллден, представитель мэрии, ответственный за транспортные вопросы.
Один из сервисов проката под названием Voi со своей стороны уже анонсировал более жесткую политику, обещая штрафы клиентам за парковку самокатов в неположенном месте - пока в формате пилотного проекта.
Чтобы предотвращать сами ситуации, когда доходит до штрафа, пользователей теперь просят после завершения поездки отправить фото запаркованного самоката.
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