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США предложили Германии условия для снятия санкций с «Северного потока-2» - СМИ
15:47 02.02.2021 |
США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ из России в Германию.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на источники в американской администрации.
Американцы ожидают, что немецкая сторона предложит свой пакет предложений, пишет издание.
"Немцы должны представить пакетное решение. Иначе мы не сможем устранить проблему "Северного потока-2", - заявил на условиях анонимности представитель администрации США, принимавший участие в переговорах.
Вашингтон хочет, чтобы немецкий пакет предусматривал обеспечение энергетической безопасности Европы. Основная цель - остановить растущую зависимость Европы от российского газа и не допустить отключения Украины от европейской инфраструктуры.
По данным издания, Вашингтон рассматривает возможность оснастить "Северный поток-2" механизмом отключения, который может быть задействован в случае, если Москва попытается оказывать давление на Украину, ограничив подачу газа.
Соединенные Штаты также считают, что соглашение, которое регулирует транзит российского природного газа по трубопроводной системе Украины, должно быть пересмотрено.
Немецкая газета отмечает, что правительство Ангелы Меркель "вздохнуло с облегчением" после новости о предложении США, но пока не предложило никаких уступок администрации Джо Байдена.
Как известно, российское судно-трубоукладчик "Фортуна", которое строит "Северный поток-2", оказалось под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, являющейся владельцем судна.
После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", став первой немецкой компанией, оставившей проект российского газопровода.
В самом "Газпроме" также признали, что возникли риски для проекта.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в процессе улучшения отношений с новой администрацией США.
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