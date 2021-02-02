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Финляндия допускает отказ от электричества из России
12:41 02.02.2021 |
Существующие линии электропередач между Россией и Финляндией нуждаются в ремонте, о котором российская сторона не информирует финских клиентов, в связи с этим финская сторона рассматривает возможный сценарий полного прекращения поставок, рассказал РИА Новости представитель оператора магистральных сетей Финляндии Fingrid Юсси Юринсало.
"Сейчас передача электричества из России в Финляндию идет по четырем линиям. Три из них очень старые и нуждаются в ремонте. Мы неоднократно спрашивали российских партнеров о возможных деталях: планируется ли ремонт, когда, как долго он продлится. Но ответа нам не дают, ссылаясь на чьи-то другие решения. Поэтому мы не знаем - сможем ли получать в будущем электроэнергию из России вообще. Ввиду этого были рассмотрены все сценарии развития электроэнергетики Финляндии, в том числе без поставок из России", - отметил Юринсало.
Также в Fingrid выразили надежду, что освещение данной темы русскоязычными медиа привлечет внимание российской стороны к данному вопросу.
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