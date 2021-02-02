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Правительство Испании приняло введение в стране пилотного проекта четырехдневной рабочей недели
11:11 02.02.2021 |
Эксперимент продлится три года, в рамках которого компаниям предлагают финансовую помощь в случае, если они добровольно переведут персонал на 32-часовую рабочую неделю с сохранением зарплаты.
Одно из главных требований к участникам пилотного проекта - уменьшить количество рабочих часов в неделю до 32 без снижения заработной платы. Сокращение рабочей недели до четырех 10-часовых рабочих дней для участия в проекте не подходит.
Как рассказал лидер партии Mas Pais Иньиго Еррегон, инициатива призвана увеличить производительность труда, но без падения доходов бизнеса. Он выразил надежду, что пилотный проект покажет компаниям выгоду 4-дневной рабочей недели и будет мотивировать самостоятельно переходить в такой режим без поддержки государства.
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