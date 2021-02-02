Мьянма: как Аун Сан Сун Чжи была символом борьбы за свободу, но разонравилась Западу

Рано утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме (эта страна ранее была известна как Бирма) и посадили под арест фактического лидера Аун Сан Сун Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей.

На выборах в ноябре прошлого года возглавляемая Аун Сан Сун Чжи "Национальная лига за демократию" набрала достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правительство. Генералы объявили выборы подтасованными. Первая сессия нового парламента должна была собраться как раз в понедельник, но армия не дала депутатам возможности начать работу и объявила о переходе всей власти в руки главнокомандующего вооруженными силами Мин Аун Хлаина.

Принадлежащий военным телеканал объявил о введении в стране чрезвычайного положения сроком на год. Аун Сан Сун Чжи успела призвать своих сторонников "не принимать этого" и "протестовать против путча".

Мьянма, известная также как Бирма, много лет управлялась военными, пока в 2011 году не начались демократические реформы.

В 2015 году, когда в Мьянме были проведены первые за 25 лет свободные конкурентные выборы, Аун Сан Сун Чжи одержала на них триумфальную победу и не заняла президентский пост лишь потому, что ее дети имеют иностранное гражданство.

Она считалась иконой демократии, проведя долгие годы под домашним арестом за то, что открыто бросала вызов безжалостным генералам. И она по-прежнему пользуется огромной популярностью у буддистского большинства населения Мьянмы.

Однако в мире ее репутация оказалась сильно подорвана из-за жестокого обращения с представителями мусульманской народности рохинджа.

Путь наверх

С 1989-го по 2010 год Аун Сан Сун Чжи провела под домашним арестом в общей сложности 15 лет, отказываясь покинуть страну, хотя военные хунты предлагали ей эмигрировать без права вернуться. В 1991 году ей была присуждена Нобелевская премия мира за "выдающийся пример силы бессильного".

Борьба Аун Сан Сун Чжи за демократию и права человека сделали ее мировым символом мирного сопротивления угнетению.

Сейчас ей 75. Ее должность называлась "государственный советник", но все рассматривали ее как неформального главу государства. Президент Мин Мьин был ее верным и близким соратником.

"Не могу оставаться равнодушной"

Ан Сан Сун Чжи - дочь героя антиколониальной борьбы генерала Аун Сана. Ее отец был убит накануне провозглашения независимости Мьянмы от Великобритании в 1948 году, когда ей было два года.

В 1960 году она отправилась в Индию со своей матерью Дау Хин Чжи, назначенной послом Мьянмы в Дели. Через четыре года поступила в Оксфордский университет, где изучала философию, экономику и политические науки. Там она познакомилась со своим будущим мужем, британским ученым Майклом Арисом.

Пожив и поработав в Японии и Бутане, она обосновалась в Соединенном Королевстве, чтобы воспитывать двоих сыновей, Александра и Кима. Но о Мьянме, по ее словам, никогда не забывала.

Когда Аун Сан Чун Чжи в 1988 году вернулась в Рангун (ныне Янгон), чтобы ухаживать за тяжело больной матерью, страна переживала политические пертурбации.

Тысячи студентов, офисных работников и буддийских монахов вышли на улицы, требуя демократии.

"Как дочь моего отца я не могла остаться равнодушной к происходящему", - заявила она на митинге в Рангуне 26 августа 1988 года. И возглавила выступления против тогдашнего военного правителя, генерала Не Вина.

Под домашним арестом

Вдохновленная примером ненасильственного сопротивления Махатмы Ганди и Мартина Лютера Кинга, Аун сан Сун Чжи без устали ездила по стране, всюду собирая митинги и требуя реформ и свободных выборов.

Но демонстрации были грубо подавлены армией, осуществившей 18 сентября 1988 года военный переворот. В следующем году Аун Сан Сун Чжи поместили под домашний арест.

В мае 1990 года военное правительство провело выборы, которые сторонники Аун Сан Сун Чжи выиграли со значительным перевесом, однако хунта отказалась признать итоги голосования.

В июле 1995 года Аун сан Сун Чжи освободили из-под домашнего ареста и возобновили его в сентябре 2000-го за то, что она, вопреки запрету покидать столицу, отправилась в город Мандалай.

В мае 2002 года ее снова освободили, и опять арестовали после столкновения между ее сторонниками и проправительственной толпой.

Аун Сан Сун Чжи жила в своем доме, но под жестким надзором и охраной. Первые несколько лет она находилась в полной изоляции, потом получила возможность иногда встречаться с однопартийцами и иностранными дипломатами. К ней не допускали сыновей и мужа, который скончался в Британии от рака в марте 1999 года.

Военные власти предлагали отпустить Аун Сан Сун Чжи повидаться с ним. Она отказалась, потому что назад ее не пустили бы.

Возвращение в политику

Аун Сан Сун Чжи не допустили к участию в выборах 7 ноября 2010 года, но выпустили из-под домашнего ареста через шесть дней после дня голосования. Вскоре к ней смог приехать сын Ким.

Когда правительство начало проводить реформы, Аун Сан Сун Чжи и ее партия включились в политический процесс.

На промежуточных выборах в апреле 2012 года, где ставкой были 45 парламентских мандатов, Национальная лига за демократию завоевала 43. Аун Сан сун Чжи стала депутатом и лидером оппозиции.

В мае 2013-го она впервые за 24 года съездила за границу.

Кризис с рохинджа

Став государственным советником, Аун Сан Сун Чжи столкнулась с проблемой рохинджа - мусульманской народности, говорящей на языке, близком бенгальскому и компактно проживающей в мьянманском штате Ракхайн (Аракан).

В 2017 году сепаратисты из "Армии спасения Аракан рохинджа" напали на несколько полицейских участков. Армия Мьянмы ответила репрессиями, по мнению международной общественности и правозащитников, несоразмерно жестокими. Несколько сотен тысяч рохинджа бежали в соседнюю Бангладеш.

Международный суд ООН в Гааге сейчас рассматривает дело по обвинению Мьянмы в геноциде, а Международный уголовный суд проверяет информацию о преступлениях против человечности.

Бывшие зарубежные сторонники Аун Сан Сун Чжи теперь говорят, что она не сделала ничего, чтобы пресечь убийства и изнасилования, не осудила мьянманских военных и не признавала масштабов трагедии.

Некоторые, впрочем, замечали, что она - прагматичный политик, которому приходится руководить многонациональной страной со сложной историей.

Но ее личное участие в отстаивании позиции мьянманской армии на прошлогодних слушаниях в Международном суде ООН стали поворотным пунктом, после которого от ее международной репутации мало что осталось.

Но на родине "Леди", как называют Аун Сан Сун Чжи, остается весьма популярной у буддийского большинства, питающего мало симпатий к рохинджа.

Торможение реформ

Аун Сан Сун Чжи ее партию критикуют также за преследования журналистов и политических противников, для чего используются законы, принятые еще в колониальную эпоху.

В некоторых областях прогресс налицо, однако представители военных продолжали автоматически занимать четверть мест в парламенте и контролировать силовые ведомства, включая министерства обороны и внутренних дел и пограничную службу.

В августе 2018 года Аун Сан Сун Чжи описала генералов в правительстве как "довольно любезных людей".

Процесс перехода страны к полноценной демократии, по мнению аналитиков, застопорился. "Последние действия военных кажутся безрассудными и толкают Мьянму на опасный путь", - комментирует корреспондент Би-би-си по Юго-Восточной Азии Джонатан Хэд.

Ситуация с Covid-19 в Мьянме - одна из худших в регионе. Недофинансированная система здравоохранения не справляется, карантин разрушает благополучие многих семей.

Но Аун Сан Сун Чжи остается популярной. По данным опроса, проведенного в 2020 году мониторинговой организацией Народный альянс за свободные выборы, ей доверяли 79% граждан страны - на 9% больше, чем за год до этого.

"История Аун Сан Сун Чжи не столько о ней, сколько о нас, - заявил Би-би-си бывший американский посол в Мьянме Дерек Митчелл. - Думаю, она не менялась. Она всегда была последовательной, а мы не понимали сложности ее личности. Надо думать, прежде чем превращать кого-то в икону".