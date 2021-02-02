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В Турции задержаны свыше сотни участников студенческих протестов
08:58 02.02.2021 |
В Стамбуле задержаны 159 участников студенческих протестов в связи с назначением президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом нового ректора Босфорского университета. Об этом в понедельник, 1 февраля, сообщили в офисе губернатора города.
По версии властей, задержания последовали за тем, как учащиеся, "несмотря на предупреждения", отказались прекращать акцию. При этом, как утверждают представители градоначальника, студенты выстроились по периметру рабочих помещений ректора.
Требования протестующих
Между тем агентство AFP, сославшись на видео с места событий, отмечает, что акция носила мирный характер, а правоохранители применили силу при ее разгоне.
Учащиеся требовали не только ухода ректора, но и освобождения четырех студентов, которые были задержаны после того, как вывесили на здании университета изображение с радужным флагом ЛГБТ-сообщества и священной для мусульман постройкой Кааба в Мекке. Эрдоган обвинил представителей ЛГБТ-движения в вандализме.
Новый ректор - экс-кандидат от правящей партии
Новым ректором высшего учебного заведения стал экономист Мелих Булу, который на парламентских выборах в Турции в 2015 году выдвигался кандидатом от правящей консервативной Партии справедливости и развития (ПСР), возглавляемой Эрдоганом.
Это уже второй раз, когда Эрдоган назначает ректором университета человека, который считается его доверенным лицом, отмечало агентство AFP. До июля 2016 года ректоры турецких вузов избирались путем голосования.
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