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Китай пригрозил Тайваню войной, если тот будет стремиться к независимости
10:36 01.02.2021 |
Китай предупредил Тайвань, что любые попытки получить независимость будут означать войну. За последние несколько дней самолеты китайских ВВС неоднократно приближались к острову.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.
Ожидается, что новое правительство США продолжит оказывать давление на Китай по широкому ряду вопросов, включая права человека, торговые споры, ситуацию в Гонконге и Тайване. В период правления Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Пекином резко ухудшились.
Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией, а Тайвань настаивает, что является независимым государством. Там есть собственная конституция, армия и избранное правительство.
По мнению аналитиков, Пекин все больше обеспокоен стремлением тайваньских властей официально объявить остров независимым государством и хочет припугнуть президента Цай Инвэнь, чтобы та отказалась от своих планов.
Сама Цай Инвэнь неоднократно заявляла, что Тайвань уже является независимым государством, поэтому в формальной декларации независимости нет необходимости.
Накануне представитель министерства обороны КНР У Цянь заявил, что усилившаяся военная активность китайских вооруженных сил неподалеку от Тайваня вполне оправдана из-за сложившейся ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и необходима для защиты национальной государственности и безопасности.
"Это декларативный ответ на внешнее вмешательство и провокации тайваньских сил независимости. Мы предупреждаем элементы, ратующие за независимость Тайваня, - кто играет с огнем, сам им и обожжется, а независимость Тайваня подразумевает войну", - сказал он.
Тайвань в свою очередь заявил, что Китаю не стоит недооценивать решимость острова защищать свою независимость и отстаивать свободу и демократию.
Основные факты о конфликте Китая и Тайваня
* После гражданской войны 1949 года у Китая и Тайваня были разные правительства. Пекин старается ограничить деятельность Тайваня на мировой арене. И Китай, и Тайвань всячески стараются ограничить влияние друг друга в Тихоокеанском регионе
* В последнее время напряженность между ними возросла, и Пекин не исключает применение силы для возвращения острова под свой контроль
* Хотя официально независимость Тайваня признают лишь несколько государств, он играет важную роль в коммерции и торговле
* У США, как и многих других стран, нет официальных отношений с Тайванем, но в американском законе прописано, что страна должна предоставлять Тайваню средства для обороны
Анализ
Робин Брэнт, Би-би-си
Китайские власти стараются обходить стороной тему войны. Они почти всегда подчеркивают, что являются страной, стремящейся к миру.
В современной истории Китай не осуществлял военные кампании вдалеке от своих границ.
Но во время правления Си Цзиньпина Китай неоднократно заявлял, что готов применить силу. чтобы не допустить движение в сторону официальной независимости Тайваня, который он считает своей отколовшейся провинцией.
Угроза войны - это менее тонкий ход, чем разговоры о военном вмешательстве. Это звучит откровенно и страшно. Есть и отличие. Военное вмешательство может осуществляться по-разному, оно не обязательно подразумевает открытую войну между двумя сторонами и их союзниками.
Но статус Тайваня - это красная линия для Пекина. На его взгляд, это вопрос неоспоримой территориальной целостности. Это "внутреннее дело" наряду с Гонконгом.
Слова, используемые представителями китайского правительства, могут не всегда быть такими провокационными, но когда дело касается Тайваня, справедливо предположить, что Китай настроен серьезно.
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