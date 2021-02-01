От Трампа ушли все адвокаты, нанятые для защиты его от импичмента в Сенате

Бывший президент США Дональд Трамп расстался со своими адвокатами, Бутчем Бауэрсом и Деборой Барбери, которые должны были представлять его интересы на слушаниях в Сенате по делу об импичменте.

Как сообщает американская пресса, это было обоюдное решение, в основе которого разногласия по вопросу о тактике защиты.

Как пишет Ассошиэйтед пресс со ссылкой на неназванного человека из адвокатских кругов, Трамп хотел строить свою защиту на аргументах о фальсификациях, которые, как он бездоказательно утверждает, имели место в ходе прошедших президентских выборов, однако адвокаты не согласились на его предложение.

Два бывших федеральных прокурора из Южной Каролины, Грег Харрис и Джонни Гассер, также покинули адвокатскую команду Трампа, как и Джош Хауард, адвокат из Северной Каролины.

Собрал эту адвокатскую команду для защиты Трампа Бутч Бауэрс, в свое время работавший в министерстве юстиции в годы пребывания у власти президента Джорджа Буша-младшего.

Пока неясно, кто же будет представлять интересы Трампа на слушаниях по второму импичменту. "Мы очень многое сделали, но пока не достигли окончательного решения относительно наших юридических представителей, но очень скоро это сделаем", - написал в "Твиттере" советник Трампа Джейсон Миллер в ответ на появившиеся сообщения об уходе адвокатской группы.

Трамп обвиняется в подстрекательстве к мятежу, что вылилось 6 января 2021 года в захват Капитолия и гибель пяти человек. Палата представителей вынесла ему импичмент незадолго до конца его президентства; это своеобразный аналог обвинительного заключения в уголовном процессе, а Сенат рассмотрит это обвинение в качестве суда.

Слушания в Сенате начнутся 8 февраля, тот факт, что Трамп покинул должность президента, этому не препятствует (в американской истории был один прецедент импичмента должностного лица, уже оставившего свой пост). В случае осуждения Сенат сможет лишить экс-президента пенсии и прочих льгот, а также отдельным решением запретить ему избираться снова.

Однако для осуждения необходимо две трети голосов сенаторов. Пока представляется маловероятным, что в палате наберется 67 сенаторов, которые проголосуют за это решение. У демократов всего 50 голосов.

Трамп - первый в истории президент, в адрес которого процесс импичмента запускается дважды.

В 2019 году Палата представителей вынесла ему импичмент, обвинив президента во взяточничестве и попытке вынудить президента Украины начать расследование в отношении Джо Байдена (который в итоге и победил Трампа на выборах в 2020 году), однако республиканское большинство в Сенате оправдало своего однопартийца.

На прошедшей неделе 45 из 50 сенаторов-республиканцев также проголосовали за то, чтобы прекратить эти слушания еще до их начала на основании того, что бывшие президенты не могут быть подвергнуты процессу импичмента после ухода со своего поста.