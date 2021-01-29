Финансовые новости
- |
- 29.01.21
- |
- 22:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии
21:34 29.01.2021 |
Однопалатный парламент Португалии - Собрание республики - в пятницу, 29 января, одобрил законопроект, которыйразрешает эвтаназию неизлечимо больных и тяжело травмированных пациентов. В поддержку этого документа проголосовали 136 депутатов, против были 78, четыре воздержались.
Документ передан на подпись к президенту Португалии Марселу Ребелу ди Соуза. Ему предстоит решить в ближайшие недели, утвердить ли проект закона, наложить ли на него вето, или же направить на пересмотр в конституционный суд.
Только для граждан Португалии и лиц с видом на жительство
Если закон примут, лицам старше 18 лет будет разрешено обращаться за помощью в прекращении жизни, если они неизлечимо больны, "на протяжении длительного времени" страдают от "невыносимых" болей, а также если их ментальное состояние допускает принятие подобных решений.
Процедура эвтаназии будет доступна только для граждан Португалии, а также для лиц, имеющих вид на жительство в этой стране, чтобы исключить наплыва подобных пациентов из других государств.
Критики законопроекта, в частности представители домов престарелых, сильно пострадавших от пандемии, уже направили письмо в парламент с обоснованием, что сейчас - неподходящее время для его принятия. По словам подписантов, многие в настоящий момент испытывают "большую тревогу, страх в таких вопросах, которые касаются жизни и смерти", в связи с чем следует отложить данное решение.
Если Марселу Ребелу ди Соуза одобрит закон, Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой - в мире, разрешившей эвтаназию, уточняет медиагруппа Radio e Televisao de Portugal.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Иностранцы остановили продажу доллара под ОВГЗ. Что будет с курсом в феврале
ТОП-НОВОСТИ
|Игра Банковой: Почему Зеленский засекретил россиян в санкционном списке
|«Пиар на гробах». Как долго Харьковом будут управлять именем Кернеса
|Без Витренко, но с БЭБУ. Почему парламентское монобольшинство умерло, едва воскреснув
|Снова не назначили Витренко: Сделает ли его Зеленский министром без «слуг»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии
|Администрация Байдена «держит руку на пульсе» происходящего в Украине - Зеркаль
|Путин подписал закон о продлении договора с США по СНВ
|Компания AstraZeneсa спровоцировала «вакцинные войны»
|Глобальный долг в 2020 году достиг почти 100% мирового ВВП, - МВФ
|Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов за 2020 год
Это интересно
|Honor подтвердила возвращение сервисов Google на новые смартфоны
|Доход Tesla в 2020 году превысил 31,5 млрд долларов
|Вследствие санкций США Huawei потерял 41% продаж смартфонов
|1034 л.с. и 840 км на одной зарядке: представлена обновленная Tesla Model S
|Исследование: дневной сон полезен для здоровья и памяти. Даже на пять минут
|Евросоюз решил самостоятельно выпускать литиевые аккумуляторы и выделил на это 2,9 млрд евро
|Годовая выручка ByteDance, владеющей TikTok, удвоилась и достигла $35 млрд