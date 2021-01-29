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Путин подписал закон о продлении договора с США по СНВ
21:06 29.01.2021 |
Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении срока действия договора между РФ и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений до 2026 года, сообщила пресс-служба Кремля вечером в пятницу, 29 января. Госдума и Совет Федерации одобрили этот закон еще 27 января.
"Продление договора отвечает национальным интересам РФ, позволяет сохранить транспарентность и предсказуемость стратегических взаимоотношений России и США, поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения", - говорится в сообщении на сайте Кремля.
Угроза нового витка гонки вооружений
Ранее Путин неоднократно предупреждал об угрозе нового дорогостоящего витка гонки вооружений в случае прекращения действия ДСНВ. Владимир Путин и новый президент США Джо Байден смогли договориться о продлении этого соглашения, срок действия которого истекал 5 февраля.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, первоначально вступивший в силу 5 февраля 2011 года, ограничивает ядерные арсеналы России и США до 800 носителей ядерного оружия и 1550 ядерных боеголовок с каждой стороны. Это соглашение было заключено в 2011 году сроком на десять лет с возможностью продления.
В случае, если бы ДСНВ не был продлен, мир впервые за многие десятилетия оказался бы без соглашения об ограничении стратегических ядерных вооружений. Россия и США вместе владеют почти 90 процентами мирового ядерного арсенала.
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