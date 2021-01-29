За его кандидатуру на парламентском заседании в четверг проголосовало 204 народных депутата при необходимых 226 голосах.
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Компания AstraZeneсa спровоцировала «вакцинные войны»
09:12 29.01.2021 |
Евросоюз может блокировать экспорт производимой в Бельгии вакцины BioNTech/Pfizer в Великобританию в ответ на срыв поставок вакцины британско-шведской компании AstraZeneсa. Об этом в ночь на пятницу, 29 января, сообщило британское издание The Independent со ссылкой на попавшее в распоряжение редакции письмо главы Евросовета Шарля Мишеля.
Согласно этому документу, в Брюсселе якобы изучают возможность применить такие "неотложные меры", чтобы обеспечить производство и поставки вакцин для населения ЕС. Для этого руководство ЕС готово использовать "все законные средства", пока продолжая попытки решить проблему "путем диалога и переговоров".
"Вакцинные войны"
Как отмечается в публикации, так называемые "вакцинные войны" спровоцировала компания AstraZeneсa, 22 января неожиданно объявив о задержке поставок своей вакцины в ЕС, но гарантируя сохранить в полном объеме поставки в Великобританию. В компании объяснили такие действия тем, что контракт с ЕС был заключен позднее. В 1-м квартале 2021 года AstraZeneсa сократит поставки в ЕС на 67%.
Комиссар ЕС по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес потребовала от AstraZeneca выполнить все обязательства по контракту. В ЕС заподозрили, что AstraZeneca поставляет часть предназначенных для ЕС вакцин Великобритании и другим, не входящим в ЕС, странам. Руководство компании эти обвинения отвергает.
В свою очередь, Великобритания заказала 40 млн доз вакцины BioNTech/Pfizer. Если верить обнародованному британским изданием письму главы Евросовета, Шарль Мишель предложил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Лейен (Ursula von der Leyen) приостановить поставки этой вакцины в Великобританию.
Проблемы с вакцинацией в ЕС
В общей сложности Еврокомиссия подписала контракты с восемью производителями вакцин на закупку около 2,3 млрд доз. На сегодняшний день, однако, в ЕС поставляется только вакцина BioNTech/Pfizer.
Из 450 млн жителей 27 стран-членов ЕС на данный момент прививку от коронавируса получили около 8,4 млн человек (чуть более 2% населения). Если нынешние темпы сохранятся, вакцинация европейцев может растянуться на целых два года.
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