Крупнейший в мире суверенный фонд заработал более $120 миллиардов за 2020 год

Фонд национального благосостояния Норвегии, чей объем составляет около 1 триллиона долларов, получил по итогам прошлого года 122, 7 миллиардов долларов США прибыли.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Reuters.

Этот показатель стал вторым самым высоким за 22-летнюю историю Фонда, который управляется департаментом Центробанка.

«Несмотря на то, что пандемия оставила свой отпечаток на 2020 году, для фонда это был еще один удачный год», - заявил глава норвежского Центробанка Ойштейн Олсон.

Отмечается, что результат Фонда по итогам года был удачным благодаря росту акций американских технологических компаний Apple, Amazon, Microsoft и TESL.

«Технологические компании имели высокую рентабельность в 2020 году. Их рентабельность составила 41,9%», - отметил гендиректор Фонда Николай Танген.

Фонд национального благосостояния Норвегии считается крупнейшим суверенным фондом в мире. Он имеет долю в 9200 компаниях по всему миру, в его собственности находится около 1,5% всех акций на мировых биржах. Фонд также инвестирует в облигации и объекты недвижимости.