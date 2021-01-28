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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Климатический день в Белом доме». Байден подписал указы о борьбе с потеплением

09:36 28.01.2021 |

Мир

Президент США Джо Байден подписал несколько указов о борьбе с изменениями климата, в числе прочего они предполагают, что американское правительство перестанет выдавать лицензии на бурение новых нефтяных и газовых скважин на федеральной земле.

Согласно решению Байдена, к 2013 году объемы энергии, производимой в США на оффшорных ветряных электростанциях, должны удвоиться.

Против подобных мер выступают многие представители энергетической индустрии, и они прямо противоположны политике, которую проводил предыдущий президент Дональд Трамп.

"Сегодня в Белом доме климатический день, - сказал Байден журналистам во время подписания указов. - Мы и так с этим очень затянули, ждать больше нельзя". Президент заявил, что США должны стать мировым лидером в борьбе с кризисом из-за изменения климата.

Бывший государственный секретарь США Джон Керри, которого Байден назначил своим специальным посланником по вопросам климата, пообещал, что для новой администрации состояние окружающей среды станет "определяющим при планировании внешней политики".

"Цена изменения климата просто не может быть выше, чем сейчас. Это вопрос выживания", - заявил Керри, который играл важнейшую роль при подписании Парижского соглашения об изменении климата 2015 года.

Администрация Трампа объявила о выходе из этого соглашения, участники которого обязались сократить свои вредные выбросы в атмосферу. Однако Байден присоединился к нему одним из самых первых указов после вступления в должность 20 января.

В числе прочего указы Байдена предполагают создание в Белом доме специального офиса по национальной климатической политике, а также проведение саммита мировых лидеров в День земли, который отмечается 22 апреля.

Как говорят в новой американской администрации, Байден планирует сделать борьбу с потеплением вопросом национальной безопасности США и одним из главных приоритетов внешней политики. Президент также поручил американской разведке подготовить доклад о том, как изменение климата повлияет на безопасность страны.

Что сказано в указах Байдена

Президентские полномочия Байдена позволяют ему сделать проблему изменения климата одним из главных вопросов для своей администрации. Однако его указы могут решить далеко не все, и для изменения важнейших законодательных норм требуется решение конгресса. Кроме того, меры нового президента могут пересмотреть его преемники - точно так же, как Байден поступил с климатической политикой Дональда Трампа.

Согласно заявлению Белого дома, выдача новых лицензий на бурение нефтяных и газовых скважин на федеральной земле будет заморожена "в максимально возможной степени", будут также пересмотрены уже выданные разрешения.

Таким образом Байден начинает наступление на американскую нефтегазовую индустрию, для которой бурение на федеральной земле - важнейшая часть работы. По данным Американского института нефти (API), на него приходится около 22% общего объема производства нефти и 12% - газа. При этом, как пишет New York Times, доля добычи органического топлива на американских государственных землях в выбросах углекислого газа Соединенных Штатов составляет почти 25%.

API выступает против моратория на выдачу новых лицензий. По мнению специалистов этой исследовательской неправительственной организации, это приведет к увеличению зависимости США от импорта, поскольку потребности США в энергоносителях будут расти по мере выхода экономики из кризиса.

Однако другие эксперты отвергают этот аргумент, утверждая, что добыча нефти и газа на федеральной земле продолжится, даже если мораторий на выдачу новых лицензий перерастет в полный запрет. Это связано с тем, что нефтедобывающие компании сейчас используют только около половины разрешений на бурение, выданных в период с 2014 по 2019 год.

Байден также намерен к 2013 году законсервировать по меньшей мере 30% всей федеральной земли и прибрежных вод США.

Своим нынешним решением Байден выполняет свое предвыборное обещание и ему будут рады экологические активисты. Однако чтобы значительно снизить объемы американских вредных выбросов, понадобятся новые законы, которые должен принять конгресс. Только в этот момент станет понятно, насколько серьезно администрация Байдена настроена на борьбу с потеплением.

Республиканцы и представители нефтегазовой индустрии выступили против решений Байдена.

Джон Баррасо, сенатор-республиканец от штата Вайоминг, зависящего от добычи нефти и газа, заявил агентству Рейтер: "Несмотря на все эти громкие слова климатических паникеров, запрет на выдачу новых лицензий на федеральной земле и воде никак не поможет решить проблему изменения климата. Производители энергии просто уйдут в другое место - или за пределы штата, или за рубеж".

Потеря рабочих мест?

Противники Байдена также говорят, что его климатические инициативы приведут к сокращению рабочих мест в США, где безработица и так достигла рекордных показателей из-за пандемии Covid-19.

На прошлой неделе новый президент приостановил строительство трубопровода Keystone XL, который предназначался для транспортировки канадской нефти на территории США. Это решение вызвало резкую критику - в числе прочего из-за того, что оно приведет к увольнениям.

Однако Байден уверяет, что борьба с изменениями климата, напротив, позволяет создать новые рабочие места.

"Для меня изменение климата подразумевает появление новой работы", - говорит новый президент США, по мнению которого миллионы американцев смогут быть вовлечены в "обновление наших водных систем, транспорта и энергетической инфраструктуры, чтобы они могли выдержать изменение климата".

В чем отличие от политики Трампа

За четыре года на посту президента Трамп увеличил число лицензий добывающих компаний для работы на федеральных землях, важных с точки зрения сохранения окружающей среды.

Он также отменил многие правила, призванные обеспечить доступ жителей к чистой воде и воздуху, защитить дикую природу и предотвратить загрязнение химикатами и вредными выбросами.

Некоторые из этих мер отменили федеральные суды, например, ослабление ограничений на выбросы в атмосферу для заводов, работающих на угле и газе.
 

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