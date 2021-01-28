В тени Вашингтона: Почему Венгрия уменьшает градус конфликта с Украиной

Тарас Паньо / Depo.ua

Оказавшись в сложных отношениях как с Брюсселем, так и с новым президентом США, Виктор Орбан, похоже, принял решение если не завершить, то временно поставить на паузу конфликт с Украиной.

Сегодняшний визит главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Киев, несмотря на "угрозы украинских националистов", которые в слове "Украина" делали две орфографические ошибки, получился несколько необычным. В первую очередь - из-если не положительной, то, по крайней мере, нейтральной риторики.

"Нет никаких оснований считать, что украинские венгры склонны к сепаратизму. Так же, нет никаких оснований считать, что украинское государство хочет нанести какой-либо вред украинским венграм Закарпатья", - заявлял глава украинского МИД Дмитрий Кулеба. "У нас возникли негативные эмоции из-за событий, когда полиция пришла обыскивать помещение Центра венгров в Закарпатье... Но мы не хотели бы, чтобы наши отношения были этим обременены" - несколько сдержаннее вторил ему венгерский коллега.

В Киев Сийярто прихватил "мешок подарков" в виде 50 аппаратов ИВЛ, обещания кредита в €50 млн на дороги Закарпатья, и другие приятные "мелочи" вроде проведения масштабного онлайн бизнес-форума между предпринимателями из двух стран.

При этом, что интересно, венгерская сторона будто и не отказалась прямо от своих требований относительно украинского законодательства, в частности, законах об образовании и государственном языке. Но при этом уже не озвучивается безальтернативное желание эти нормативные акты отменить или хотя бы скорректировать. "Я обратился к господину министру (Кулебе - ред.), чтобы мы начали совместную работу над законом о языке, который вызвал напряжение в наших отношениях. Мы также хотим создать рабочую группу, которая получит полномочия относительно того, каким образом нужно воплощать закон об образовании", - сказал Сийярто. Что, вероятно, является намеком на то, что изменение специфики "воплощения" закона об образовании, проще говоря, замедление его имплементации в Будапеште рассматривают как вариант выхода из кризиса.

В этом месте может возникнуть логичный вопрос - а что именно стало причиной изменения курса и риторики главы венгерского внешнеполитического ведомства, который еще несколько месяцев назад вел себя гораздо жестче?

Скорее всего, на ситуацию повлиял целый ряд факторов. Например, снижение запроса в венгерском обществе на патерналистскую риторику Орбана относительно "защиты всех венгров мира".

Впрочем, ключевой причиной трансформации внешнеполитического курса Венгрии в отношении Украины, вероятно, стала смена власти в Соединенных Штатах.

Хорошенько разозлив Брюссель и Берлин нехитрым популизмом и тривиальными забавами над верховенством права, до сих пор глава Венгрии мог рассчитывать на поддержку со стороны США. Он откровенно агитировал граждан США голосовать за Трампа. Он публично ругался с Байденом. Сийярто публично призывал "привлечь к ответственности" Байдена за "давление на Украину" и старательно повторял трамповские упреки относительно Хантера Байдена и Burisma.

И сейчас, когда властная команда в Вашингтоне безвозвратно изменилась, венгерский лидер, похоже, понял, что у него есть два сценария дальнейшего геополитического будущего. Улучшение отношений с ЕС и США - насколько это возможно без отказа от своей политической риторики и склонности к политическим манипуляциям. Или укрепление дружеских связей с Россией. Улучшение отношений с Украиной - намек на то, что первый вариант кажется Орбану все-таки интереснее.

Впрочем, и праздновать окончательное завершение украинско-венгерского конфликта, наверное, тоже еще рано. Поскольку в случае появления политической целесообразности в продолжении этого конфликта, как внутренней, так и внешнеполитической, действующий венгерский лидер колебаться, похоже, не станет.