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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Евросоюз решил самостоятельно выпускать литиевые аккумуляторы и выделил на это 2,9 млрд евро

 

Полцарства за батарейку - примерно так можно представить новый общеевропейский проект по созданию масштабной производственной базы для выпуска литиевых аккумуляторов на территории Евросоюза. Этого требует курс на озеленение экономики, транспорта и промышленности, а также попытка ликвидировать зависимость от китайских производителей батарей. На программу планируют выделить огромные бюджетные средства и ещё больше привлечь от компаний.

Прошло примерно тридцать лет, как литиевые аккумуляторы начали завоёвывать рынок. Стартовали на нём японцы, потом корейцы и, наконец, лет пятнадцать назад в свои руки дело взяли китайцы. И как-то так получилось, что Китай стал лидером по переработке литийсодержащего сырья и производству литиевых аккумуляторов. Попутно выяснилось, что программы озеленения экономики развитых стран Запада во всём её проявлении от бытовой жизни до промышленности и даже армии оказались в заложниках у китайских производителей литийсодержащих батарей.

Конечно, в запасе есть компании Panasonic, LG и Samsung, но Китай наращивает производство батарей быстрее своих более развитых соседей по региону и играет всё возрастающую роль на рынке аккумуляторов. Поэтому власти ЕС попытались сделать хоть что-то, что можно этому противопоставить, а именно - инициировали программу по поднятию производства литиевых аккумуляторов на территории Европы.

Сообщается, что программа European Battery Innovation предоставит государственную помощь в размере 2,9 млрд евро для создания полной производственной цепочки для аккумуляторных технологий, от добычи сырья до проектирования и производства аккумуляторных элементов, а также их переработки и утилизации.

В рамках программы предполагается привлечь средства от компаний до девяти млрд евро. Двенадцать из 27 стран-членов ЕС уже внесли свою долю в проект, первыми из которых стали Германия и Франция. Также в программе уже зарегистрировались 42 компании, включая Tesla, BMW, Fiat Chrysler, Arkema, Borealis, Enel X, Solvay и Sunlight Systems.

«Для этих огромных инновационных задач для европейской экономики риски могут быть слишком большими, чтобы одно государство-член или одна компания могла взяться за это в одиночку, - сказала Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер (Margrethe Vestager). - Таким образом, для европейских правительств имеет смысл объединиться, чтобы поддержать промышленность в разработке более инновационных и экологически безопасных аккумуляторов».

Несмотря на то, что значительное количество европейских стран уже имеют свои собственные программы по аккумуляторным батареям, идея европейского проекта по инновациям в аккумуляторных батареях состоит в том, чтобы предложить экономию компаниям от участия в масштабном общеевропейском проекте путём объединения ресурсов. Также это потребовало утвердить некоторые специальные правила государственной помощи.
По материалам: 3DNews
 

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