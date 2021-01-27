Google запустит в феврале в Австралии собственную новостную платформу на фоне требований платить за контент

Google возвратилась к реализации плана по запуску собственного новостного веб-сайта в Австралии в течение ближайших нескольких недель, пишет местное СМИ, заключившее контракт на предоставление статей для этой платформы.

Новостной сайт компании под названием News Showcase может быть запущен уже в следующем месяце в рамках предпринимаемых Google действий против запланированного австралийским правительством ввода закона, заставляющего компанию платить местным поставщикам новостей за показ контента в её поисковой системе.

Миша Кетчелл (Misha Ketchell), редактор академического новостного сайта The Conversation, сообщил, что к нему обратилась Google «с просьбой возобновить обсуждения о запуске продукта News Showcase как можно скорее, возможно, в феврале». «Мы работаем с ними над этим», - сказал Кетчелл.

Google объявила о планах запустить News Showcase в Австралии в июне прошлого года. Компания подписала соглашения с шестью небольшими местными изданиями, включая The Conversation, на предоставление контента. Впоследствии она отложила запуск сайта, после того, как регуляторный орган Австралии опубликовал проект поправок в законе о СМИ.

Решением ускорить запуск News Showcase компания демонстрирует готовность договариваться с местными СМИ по поводу размещения контента, отрицая необходимость принятия готовящегося закона.

Генеральный директор Google Australia Мел Силва (Mel Silva) заявил на парламентских слушаниях на прошлой неделе, что компания отключит поисковую систему в Австралии в случае одобрения подготовленного законопроекта.