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Великобритания предлагает гражданам ЕС финансовые стимулы за выезд из страны
09:46 27.01.2021 |
Великобритания предлагает гражданам стран Евросоюза финансовые стимулы для выезда из страны за несколько месяцев до крайнего срока подачи заявления на получение статуса постоянного жителя.
Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет The Guardian.
По данным издания, с 1 января граждане ЕС были незаметно добавлены в правительственную схему добровольного возвращения, gj которой предлагается финансовая поддержка в качестве поощрения за возвращение в страну происхождения.
Платежи могут включать перелеты и до 2000 фунтов стерлингов на переселение. Схема предназначена для того, чтобы помочь некоторым мигрантам в Великобритании покинуть страну по собственному желанию.
Крайний срок для европейцев, проживающих в Великобритании, для подачи заявки на схему поселения ЕС (EUSS) - 30 июня.
"Некоторые люди могут решить не получать статус в соответствии с EUSS и, возможно, не пожелать оставаться в Великобритании после крайнего срока. Вот почему мы написали заинтересованным сторонам, чтобы проинформировать их о том, что граждане ЕЭЗ, желающие покинуть Великобританию, теперь могут иметь право на поддержку, которая поможет им сделать это в рамках схемы добровольного возвращения, - сказал представитель Министерства внутренних дел Британии.
Эта новость появилась после того, как исследование Объединенного совета по вопросам благосостояния иммигрантов (JWCI) предупредило, что тысячи ключевых европейских рабочих рискуют потерять свое законное право остаться в Великобритании в связи с выходом страны из ЕС.
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