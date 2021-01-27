В Норвегии обнаружено гигантское месторождение полезных ископаемых

Швейцарец Михаэль Вурмсер был банкиром, инвестором, работал над реструктуризацией госдолгов и долгов госкорпораций в том числе в России, пока не познакомился с несколькими бизнес-партнерами в Норвегии. Их предложение было таким: выкупить пять лицензий на разработку привлекательного месторождения фосфатов в Норвегии, которое ранее попало в сферу внимания норвежских университетов и Геологического ведомства Норвегии (NGU).

Бизнес-идея была простой, но привела к одному из самых крупных открытий последних лет в сфере добычи полезных ископаемых, вызвав интерес Евросоюза и Китая. Фирма Вурмсера, ссылаясь на результаты геологических разведок независимых компаний, утверждает, что обнаружила крупнейшее в мире месторождение подобного рода: объемы запасов только фосфатной руды составляют, по оценкам, не менее 70-80 миллиардов тонн.

Norge Mining будет добывать титан, ванадий и фосфаты

Вурмсер и партнеры основали в Великобритании в 2018 году фирму Norge Mining, собрали капитал частных инвесторов из Швейцарии и Германии и начали сбор геологических проб в районе коммуны Эйгерсунн на юго-западе Норвегии. Помимо фосфатов в пробах были обнаружены в значительных количествах два других минерала: ванадий и титан. Ванадий - кандидат на звание "металла будущего". Уже сегодня десятая часть добытого ванадия уходит на производство аккумуляторов. Ванадиевые аккумуляторы значительно более высокопроизводительны, чем распространенные литий-ионные аккумуляторы: они быстрее заряжаются, имеют значительно более долгий жизненный цикл и лучше поддаются переработке. Титан играет важную роль в сталелитейной промышленности, фосфаты необходимы для производства удобрений.