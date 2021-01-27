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Большинство республиканцев в Сенате против импичмента Трампу
09:18 27.01.2021 |
Большинство республиканцев в Сенате США выступает против продолжения процедуры импичмента бывшего президента США Дональда Трампа. Такой вывод можно сделать из результатов голосования по предложению республиканца Рэнда Пола (от штата Кентукки) признать импичмент неконституционным во вторник, 26 января.
Несмотря на то, что предложение прекратить импичмент провалилось, его не поддержали и присоединились к демократам только 5 сенаторов республиканцев из 50. Таким образом, несмотря на то, что процедура импичмента продолжится во второй неделе февраля, но маловероятно, что противникам Трампа удастся собрать необходимые две трети Сената.
Противники бывшего главы государства считают, что Дональд Трамп несет личную ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января, во время которых группа его сторонников ворвалась в здание Конгресса. Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки человек были задержаны, четыре участника беспорядков погибли. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.
Если Трамп будет подвергнут импичменту, он потеряет возможность занимать государственные должности, в том числе вновь баллотироваться в президенты США.
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