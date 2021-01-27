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Сенат утвердил Энтони Блинкена в должности госсекретаря США
22:39 26.01.2021 |
Сенат США во вторник, 26 января, утвердил Энтони Блинкена - давнего внешнеполитического советника нынешнего президента страны Джо Байдена - в должности государственного секретаря. Как сообщает агентство dpa, кандидатуру нового главы Госдепартамента США поддержали 78 сенаторов, против были 22 сенатора.
По оценкам экспертов, Блинкен выступает за многостороннее сотрудничество, поддерживая намерение Байдена вернуть США за стол международных переговоров с целью укрепить отношения с союзниками. Основной проблемой для внешней политики США на ближайшие годы он считает Китай, которому Америка и ее союзники должны противостоять с позиции силы.
У Блинкена киевские корни
Новый глава Госдепартамента известен также как сторонник максимально жестких мер в отношении Москвы. Во время слушаний по его кандидатуре в конгрессе США Энтони Блинкен занял однозначную позицию по поводу ареста Алексея Навального. "Удивительно, насколько Владимир Путин боится одного человека. Полагаю, что это довольно показательный момент, и господин Навальный представляет мнение миллионов и миллионов россиян, и их мнение должно быть услышано в России", - заявил он.
У 58-летнего Энтони Блинкена - еврейские корни. Его отец - известный американский дипломат и бизнесмен Дональд Блинкен - родился в семье иммигрантов из Киева. Энтони Блинкен начал свою карьеру в политике спичрайтером президента США Билла Клинтона, руководил аппаратом демократической фракции Комитета Сената США по международным отношениям, работал в администрации президента США Барака Обамы
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