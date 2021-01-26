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В Эстонии новый кабинет министров. В нем не будет правых и евроскептиков
14:07 26.01.2021 |
Новое правительство Эстонии во главе с лидером Партии реформ Кайе Каллас приведено к присяге и проведет во вторник первое заседание.
Правительство сформировано двумя партиями, каждой из которых досталось по семь министерских портфелей: Партией реформ, которая на выборах в 2019 году получила наибольшее количество голосов по сравнению с другими, но в правительство тогда не вошла, и Центристской партией, которая служила ядром коалиции, управлявшей страной до настоящего момента.
В частности, реформистам достались посты министров финансов и обороны, центристам - министров иностранных дел и экономики.
Кайе Каллас - первая женщина, ставшая премьером Эстонии.
В парламенте (Рийгикогу) новая коалиция будет располагать прочным большинством в 59 голосов.
Прежнее правительство во главе с лидером Центристской партии Юри Ратасом ушло в отставку в ночь с 12 на 13 января на фоне скандалов, связанных с обвинениями в коррупции и некоторыми заявлениями представителей младшего партнера по коалиции, партии EKRE.
Те, в частности, советовали эстонским геям переехать в Швецию, называли избранного президента США Джо Байдена коррупционером, а левого премьера соседней Финляндии Санну Марин - кухаркой, взявшейся управлять государством.
EKRE и еще одной правой партии, ISAMAA, в новой коалиции не будет.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд утвердила состав правительства в момент восхода Солнца в 08:44 утра, что считается символичным. Затем она и новые министры сделали групповое фото, соблюдая социальную дистанцию.
Кальюлайд поблагодарила обе партии за то, что они сумели быстро преодолеть разногласия и сформировать коалицию, не оставив страну без управления во время пандемии Covid-19.
Она также поблагодарила ушедшее и предыдущие правительства за хорошее состояние государственных финансов и высокий кредитный рейтинг Эстонии.
Во время встречи с президентом министру внешней торговли и информационных технологий Андресу Сутту сделалось плохо. Позднее сообщили, что у политика упал уровень сахара в крови, но коронавируса у него нет.
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