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Представители полупроводниковой отрасли призвали власти США навести порядок в области санкций
13:18 26.01.2021 |
Администрация нового президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) пока никак не обозначила свою позицию по вопросу санкций против Китая в технологической сфере, но инициативные группы уже подталкивают её к решению накопившихся проблем. Об отмене санкций никто не говорит, напротив, речь идёт о координации международных усилий по ограничению роста китайской промышленности.
По крайней мере, президент ассоциации SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha, на фото выше) обратился к кандидату на пост министра торговли США Джине Раймондо (Gina Raimondo) с призывом оптимизировать меры, предпринимаемые для ограничения роста влияния Китая в технологической сфере. Санкции, предложенные предыдущей администрацией, он назвал односторонними, неэффективными и вредными для самой американской промышленности.
По мнению представителя SEMI, власти США должны координировать свои усилия с правительствами других стран, в которых экспорт полупроводниковой продукции достигает значимых величин. В противном случае наблюдается ситуация, когда экспортёры полупроводниковой продукции из других стран получают искусственное преимущество, открыто заявляя об отсутствии влияния на них американских ограничений.
Американские экспортёры призывают освободить от санкций оборудование, изготавливаемое за пределами страны. Кроме того, они торопят компетентные органы с рассмотрением заявок на получение экспортных лицензий, поскольку их длительное рассмотрение по факту приводит к ограничению деятельности компаний. Перечень юридических лиц, попавших под санкции, представители отрасли хотели бы согласовывать с властями, а не принимать к применению в одностороннем порядке. Авторы инициативы считают, что США, Германия, Нидерланды, Великобритания, Япония и Южная Корея должны сообща разработать комплекс мер по ограничению развития полупроводниковой отрасли Китая.
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