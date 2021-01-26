Коронакризис: мировая экономика потеряла четверть миллиарда рабочих мест

Пандемия COVID-19 привела к потере четверти миллиарда рабочих мест - это вчетверо больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Как передает Укринформ, об этом говорится в исследовании Международной организации труда (МОТ), обнародованном 25 января.

Отмечается, что в течение 2020 года во всем мире было сокращено 8,8% рабочего времени, что эквивалентно 255 миллионам полных рабочих мест. Это в четыре раза больше, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Такие потери объясняются или сокращением рабочего времени тех, кто работает по найму, или беспрецедентным сокращением рабочих мест, охватившем 114 миллионов человек во всем мире.

По данным МОТ, 71% потерь занятости (81 млн человек) произошел в форме не безработицы, а бездеятельности: люди покинули рынок труда, так как не смогли работать, возможно, из-за локдауна.

В результате совокупные доходы работников в мире сократились на 8,3% - на 3,7 триллиона долларов, что составляет 4,4% глобального ВВП.

В отчете МОТ отмечается, что проблемы на рынке труда коснулись больше женщин, чем мужчин. В глобальном масштабе потери занятости среди женщин составляют 5% по сравнению с 3,9% среди мужчин.

Также сообщается, что сильнее всего кризис ударил по молодежи. Так, потеря занятости среди молодежи (15-24 года) составила 8,7% по сравнению с 3,7% среди взрослых.

Больше всего от кризиса, как следует из отчета, пострадали сектор услуг по размещению и питанию, где занятость сократилась в среднем более чем на 20%.

Ранее МОТ предполагала, что кризис в экономике и на рынке труда из-за пандемии COVID-19 может привести к росту безработицы почти на 25 миллионов человек во всем мире. Потери доходов работников до конца 2020 года оценивались в размере от 860 миллиардов до 3,4 триллиона долларов США.